ABD anketi: Trump'ın politikaları halktan destek görmüyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'ya yönelik son hamleleri Amerikan kamuoyunda çoğunluk desteği bulmadı. Pazar günü sona eren üç günlük Reuters/Ipsos anketinde, Kanada'ya uygulanan gümrük vergilerinin artırılmasına ve Ontario Gölü'nün adının değiştirilmesine ilişkin görüşler soruldu.

ABD ile uzun yıllardır önemli ticaret ortaklarından biri olan Kanada arasındaki anlaşmazlık, iki ülkenin ticaret görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından büyüdü. Trump geçen hafta Kanada'dan ithal edilen ürünlere uygulanan gümrük vergilerini artırma talimatı verdi.

Tarifeye yüzde 57 karşı çıktı

Ankete katılan Amerikalıların yalnızca yüzde 20'si Kanada ürünlerine daha yüksek gümrük vergisi uygulanmasını destekledi. Katılımcıların yüzde 57'si uygulamaya karşı çıkarken, yüzde 21'i net bir görüş bildirmedi. Yaklaşık her beş kişiden biri ise gelişmeden haberdar olmadığını söyledi.

Tarife tartışması, ABD'de yaşam maliyetinin seçmenlerin en önemli gündem maddesi olduğu bir dönemde yaşanıyor. Hane halkları, Trump'ın şubatta İran'a karşı başlattığı savaşın ardından yükselen benzin fiyatlarının oluşturduğu mali baskıyla karşı karşıya.

Trump'ın Cumhuriyetçi müttefikleri 3 Kasım'daki ara seçimlerde Kongredeki çoğunluklarını korumaya çalışacak. Ancak Trump'ın onay oranı son haftalarda siyasi kariyerinin en düşük seviyelerinde seyrediyor.

'Amerika Gölü' adına da destek yok

Trump, geçen perşembe Kuzey Amerika'daki beş Büyük Göl'den biri olan Ontario Gölü'nün adını 'Amerika Gölü' olarak değiştirdi.

Ancak karar yalnızca ABD federal kurumlarının kullanımını kapsıyor. Kanada, uluslararası kuruluşlar ve diğer kurumlar Ontario Gölü adını kullanmaya devam edebilecek.