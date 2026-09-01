İran'ın güneyinde patlama yaşandı: Keşm ve Bender Abbas'ta 14 noktaya saldırı düzenlendi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran'ın güney bölgelerinde, bugün akşam saatlerinde meydana gelen patlamalar bölge halkında endişeye yol açtı. Yerel kaynaklar, Konarak bölgesinde 6, Kaşm Adası'nın güney sahilinde ise 8 patlama sesi duyulduğunu bildirdi. Ayrıca Bender Abbas ve Sirik bölgelerinden de patlama haberleri geldi.

Edinilen ilk bilgilere göre, Kaşm Adası'ndaki Sıza kentinde bulunan bir balık unu fabrikasının hedef alındığı belirtildi. Ancak saldırının boyutları, olası can ve mal kaybı hakkında henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

Kaşm Adası'ndaki patlamaların saat 19.30 ile 19.45 arasında gerçekleştiği, vurulan noktanın adanın güney sahilinde olduğu ifade edildi.

İlk değerlendirmelere göre, duyulan patlama seslerinin bir kısmı İran askeri güçleri ile Hürmüz Boğazı'ndaki hedefler arasında yaşanan çatışmadan kaynaklandı. Bölgede hareketlilik yaşanırken, bazı kaynaklar Kaşm Havalimanı çevresinde de patlamalar duyulduğunu aktardı. Bu bilgiler henüz resmî makamlarca teyit edilmedi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın güneyine yönelik gerçekleştirilen saldırıyı doğruladı. Saldırının ayrıntıları, hedeflerin niteliği ve olası hasar boyutuna ilişkin bilgiler ise henüz netlik kazanmış değil.

Yetkililerden konuya ilişkin resmî bir açıklama beklenirken, bölgedeki güvenlik güçlerinin olayla ilgili incelemelerini sürdürdüğü öğrenildi.