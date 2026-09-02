Altında gizemli çöküş: Kritik eşik kırıldı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:Altın piyasasında alışılmış ezberleri bozan esrarengiz bir fiyatlama yaşanıyor. Küresel arenada çatışma ve jeopolitik risklerin tırmandığı dönemlerde rekor üstüne rekor kırması beklenen ons altın, 2 Eylül 2026 sabahında düşüşünü dördüncü işlem gününe taşıdı. Geçtiğimiz hafta 4 bin 755 dolarla zirve yapan ons fiyatı, erken saatlerde 4 bin 304 dolar bandına çekilerek son üç haftanın en dip seviyesini test etti. Zirveden yaşanan yaklaşık yüzde 9,5'lik bu sert geri çekilme, piyasada yükseliş senaryolarını bir anda tersine çevirdi.

Yurt içi piyasada ise gram altın, Dolar/TL kurunun 48,30 lira seviyesindeki yatay seyrinin de etkisiyle doğrudan ons altındaki şok dalgasına maruz kaldı. Önceki sabah 6 bin 880 liranın üzerinde işlem gören gram altın, 2 Eylül sabahında 6 bin 690 lira civarına gerileyerek tek bir günde yaklaşık 200 liralık bir kayıp yaşadı ve psikolojik 7 bin lira eşiğinden belirgin şekilde uzaklaştı.