Devrim Muhafızları’ndan Kuveyt’teki ABD üssüne misilleme: Ali El-Salim vuruldu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), sabaha karşı Kuveyt’teki Ali El-Salim Askeri Üssü’ne yönelik ortak füze ve İHA saldırısı düzenlendiğini resmen açıkladı.

Tasnim Haber Ajansı’nın aktardığı IRGC’nin 7 numaralı bildirisine göre, saldırıda üste konuşlu ABD’li komutanın karargâhı ve lojmanı, İHA hangarı ve İHA’ların konuşlandığı rampalar hedef alındı. Açıklamada, söz konusu tesislerin ateşe verildiği, çok sayıda İHA’nın imha edildiği ve bazı düşman unsurlarının öldürüldüğü ifade edildi.

IRGC, saldırının gerekçesini, ABD ordusunun İran’ın Sirik bölgesinde bir eve düzenlediği bombardıman olarak gösterdi. Açıklamaya göre, ABD’nin söz konusu hava saldırısında bir düğün töreni sırasında yaklaşık 70 kişi yaralanırken, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 4 sivil hayatını kaybetti.

IRGC bildirisinde ayrıca, bu operasyonla eş zamanlı olarak Ürdün, Bahreyn ve Erbil’deki ABD’li unsurlara ait üslere de saldırı düzenlendiği iddia edildi.

Öte yandan IRGC, Kuveyt halkına hitaben yayımladığı mesajda, saldırıların "Kuveyt topraklarını Amerikan işgalinden arındırmak" amacı taşıdığını savunarak, ABD ve İsrail egemenliğinin sona ermesi temennisinde bulunulduğu kaydedildi.