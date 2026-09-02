İran'dan ABD'ye geniş çaplı misilleme: Ürdün, Bahreyn, Kuveyt, Irak ve BAE'deki üsler vuruldu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), sabaha karşı Kuveyt’teki Ali El-Salim Askeri Üssü’ne yönelik ortak füze ve İHA saldırısı düzenlendiğini resmen açıkladı.

Tasnim Haber Ajansı’nın aktardığı IRGC’nin 7 numaralı bildirisine göre, saldırıda üste konuşlu ABD’li komutanın karargâhı ve lojmanı, İHA hangarı ve İHA’ların konuşlandığı rampalar hedef alındı. Açıklamada, söz konusu tesislerin ateşe verildiği, çok sayıda İHA’nın imha edildiği ve bazı düşman unsurlarının öldürüldüğü ifade edildi.

İran Ordusu, BAE’deki El-Zafra ve El-Menhad ile Bahreyn’deki Şeyh İsa üslerinde konuşlu ABD güçlerine yönelik geniş çaplı insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiğini duyurdu. "30. Safak Operasyonu" adı verilen saldırılarda, radarlar ve ABD askerlerinin konuşlandığı noktaların hedef alındığı belirtilirken, ordunun ABD’nin Sirik’teki sivil yerleşime yönelik saldırısına misilleme yaptığı ifade edildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), Ürdün'deki Prens Hasan Hava Üssü'nde konuşlu ABD güçlerine yönelik balistik füze saldırısı düzenlendiğini resmen açıkladı.

Tasnim Haber Ajansı'nın aktardığı IRGC'nin 5 numaralı bildirisine göre, saldırıda üssün RQ-4 ve MQ-9 tipi uzun menzilli İHA'ların konuşlandığı hangarları hedef alındı. Açıklamada, saldırı sonucunda çok sayıda İHA'nın imha edildiği ve bazı pilotlar ile teknik personelin öldüğü iddia edildi. Ayrıca üste bulunan çeşitli teknik altyapı tesislerinin ateşe verildiği belirtildi.