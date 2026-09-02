İran Ordusu’ndan BAE ve Bahreyn’deki ABD üslerine geniş çaplı İHA saldırısı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Ordusu, bugün (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren BAE ve Bahreyn'deki ABD askeri üslerine yönelik yoğun bir İHA saldırısı başlattığını resmen açıkladı.

Tasnim Haber Ajansı’nın aktardığı ordu açıklamasına göre, "30. Safak Operasyonu" kapsamında onlarca Arş tipi imha İHA’sı, BAE’deki El-Zafra ve El-Menhad üslerinde bulunan radar sistemleri ile ABD personelinin konuşlandığı bölgeleri hedef aldı.

Açıklamada ayrıca, Bahreyn’deki Şeyh İsa Üssü’nde yer alan radar tesisleri ve ABD’li unsurların toplanma merkezlerinin de yeniden ve yoğun şekilde Arş tipi İHA’larla vurulduğu kaydedildi.

İran Ordusu, El-Zafra Üssü’nün ABD’nin bölgedeki önemli operasyon merkezlerinden biri olduğunu ve buradan hava operasyonları, keşif, gözetleme ve lojistik faaliyetler yürütüldüğünü vurguladı.

Ordu Sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada, söz konusu saldırının, ABD’nin Sirik bölgesinde bir düğün törenini hedef alan saldırısına misilleme olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, ABD’nin sivil yerleşim alanlarına yönelik bu eyleminin "savaş suçu" olduğu iddia edilirken, ordunun bu tür saldırılara yönelik misillemelerinin devam edeceği ifade edildi.