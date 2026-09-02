Amerikan güçleri İran'da bir düğüne saldırdı: En az 5 şehit, 68 yaralı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik ilçesine bağlı Kuhistek bölgesinde, dün akşam bir düğün töreni sırasında ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında 5 kişi öldü, 68 kişi yaralandı. Ölenler arasında bir çocuğun da bulunduğu bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, saldırı henüz düğün bitmeden gerçekleşti. İlk belirlemelerde 2 ölü ve 50 yaralı olduğu açıklanırken, sonraki saatlerde can kaybı 5'e, yaralı sayısı ise 68'e yükseldi.

Olay yerine sevk edilen 15 ambulans ile yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Sağlık ekipleri, enkaz altından çıkarma çalışmalarını tamamlarken, durumu ağır olan bazı yaralıların Minab Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Görgü tanıkları, saldırı öncesinde düğün evinin ışıklarla dolu, müzik ve kahkaha seslerinin yükseldiği bir kutlama ortamı olduğunu, patlamanın ardından her şeyin bir anda enkaza döndüğünü anlattı.

"Saldırı, sadece bir binayı değil, hayatları da vurdu"

Saldırıda ölenler arasında bir çocuk yer alırken, çok sayıda aile ferdini kaybedenler oldu. Bölge sakinleri, düğün için bir araya gelen davetlilerin çoğunun kadın ve çocuk olduğunu, olayın ardından büyük bir panik yaşandığını belirtti.

Olayın ardından bölgede arama-kurtarma çalışmaları tamamlanırken, yaralılardan bazılarının durumunun ciddiyetini koruduğu ve ölü sayısının artabileceği kaydedildi.