Savaş yeniden alevlendi: İran 5 ülkedeki Amerikan üslerini vurdu, petrol fırladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Salı akşamı (10 Şehriver/31 Ağustos) başlayan doğrudan askerî çatışma, son haftaların en ciddi aşamasına ulaştı. ABD’nin güneyde Hürmüzgan’dan Sistan-Belucistan’a uzanan bölgede düzenlediği hava saldırılarına İran silahlı kuvvetleri anında karşılık verdi. Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), "pişmanlık verici bir yanıt" başlattığını duyurarak Amerikan hedeflerine yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını başlattı. Eş zamanlı olarak Ürdün, Bahreyn ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi semalarında güvenlik uyarıları, füze önlemeleri ve Amerikan mevzilerine yönelik saldırı raporları yaşanırken, bu gelişme Hürmüz Boğazı’nı yeniden küresel güvenlik ve enerji krizinin merkezine taşıdı.

Güney Sahillerinden Amerikan Üslerine Gerilen Gerilim

Olaylar Salı günü öğleden sonra ülkenin güney ve güneydoğusunda duyulan patlama sesleriyle başladı. Sirik, Bender Abbas, Kiş Adası, Cask, Konarak ve Çabahar’da infilak sesleri duyuldu; ilerleyen saatlerde Aseluye ve bazı diğer bölgelerden de benzer haberler geldi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran Devrim Muhafızları’na bağlı hedefleri vurduğunu doğrularken, operasyonu Hürmüz Boğazı’ndaki seyrüsefer gelişmeleri ve Amerikan güçlerine yönelik önceki saldırılara misilleme olarak savundu. İran cephesinde ise Genelkurmay Başkanlığı ve Hatem’ül-Enbiya Merkez Karargâhı, bu hava saldırısına "ezici ve yıkıcı" bir karşılık verileceğini açıkladı.

Saldırıların en trajik boyutu Hürmüzgan’da ortaya çıktı. Sirik’e bağlı Kuhistak bölgesinde bir merminin yerleşim alanına isabet etmesi sonucu o dönem devam eden bir düğün töreni hedef alındı. Yerel yetkililer, saldırıda onlarca kişinin hayatını kaybettiğini veya yaralandığını bildirdi. Bölge valisi Ahmet Nefisi saldırıyı kınayarak, "Bu dakikaya kadar iki kişi şehit oldu ve çok sayıda kişi yaralandı" açıklamasında bulundu; ilerleyen saatlerde ise kaynaklar arasında zayiat sayısı konusunda farklı bilgiler ortaya çıktı. Devrim Muhafızları daha sonraki açıklamalarında olay yerinde yaklaşık 70 kişinin etkilendiğini, bunlardan 4’ünün (aralarında bir çocuğun da bulunduğu) şehit düştüğünü duyurdu.

Tahran Misilleme Sözü Verdi; Devrim Muhafızları ve Ordu Harekete Geçti

Amerikan saldırılarının ardından İran’ın ilk misilleme sinyalleri geldi. Devrim Muhafızları, "pişmanlık verici yanıtın" başladığını duyurarak hava savunma sistemleriyle bir adet Amerikan MQ-9 insansız hava aracını düşürdüklerini ve bölgedeki Amerikan hedeflerine karşı füze ve İHA saldırıları başlattıklarını açıkladı. Devrim Muhafızları ayrıca Ürdün’deki Titin Kampı’na ve Bahreyn’deki Şeyh İsa Üssü’ne balistik füze saldırıları düzenlendiğini; Irak’ın Erbil kentinde de Amerikan mevzilerine yönelik füze ve İHA saldırılarının gerçekleştirildiğini iddia etti.

Devrim Muhafızları yayımladığı bildiride, "Düşmanın çaresiz saldırıları, Hürmüz Boğazı’ndaki kilidi daha da sağlamlaştıracak ve mücahitlerin müdahaleci yabancı güçlere karşı kararlılığını artıracaktır" ifadelerine yer verdi. Ancak Amerikan güçlerine verilen hasar konusunda taraflar arasında ciddi tezatlıklar bulunuyor. ABD’li yetkililer kendi askerleri arasında herhangi bir kayıp yaşanmadığını açıklarken, İran özellikle Devrim Muhafızları ve ordu kanalıyla çok sayıda Amerikan askerinin öldüğü ya da yaralandığı ve altyapılarının ağır hasar gördüğü iddiasında bulundu.

Hedefler Ürdün, Bahreyn, Irak ve Kuveyt’e Uzandı

Misilleme dalgası sadece Basra Körfezi ile sınırlı kalmadı. Ürdün ordusu, hava sahasına giren 13 balistik füzeyi tespit ettiğini, 10’unu imha ettiğini, 3’ünün ise yerleşim merkezlerinden uzak bölgelere düştüğünü açıkladı. Bunun ardından Devrim Muhafızları, Ürdün’deki Prens Hasan Hava Üssü’nü hedef alarak buradaki RQ-4 ve MQ-9 insansız hava araçlarının bulunduğu hangarları vurduğunu ve bazı pilotlar ile teknik personelin öldüğünü ileri sürdü.

Bahreyn cephesinde, İran ordusunun "Yıldırım Operasyonu"nun 29. aşaması kapsamında Şeyh İsa Üssü’ndeki radar tesisleri ile Amerikan askerlerinin toplanma merkezlerinin çok sayıda "Arş" tipi saldırı İHA’sı ile hedef alındığı duyuruldu. İran ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Zafire ve Minhad üslerine de onlarca saldırı İHA’sı ile operasyon düzenlediğini bildirdi. Irak’ın Erbil kentinde ise Devrim Muhafızları, Amerikan balon keşif sisteminin kontrol merkezinin imha edildiğini, yakıt depolarının ateşe verildiğini ve bir bakım merkezinin kullanılamaz hale getirildiğini iddia etti.

Devrim Muhafızları’nın 7 numaralı bildirisinde ise Kuveyt’teki Ali El-Selim Üssü’ndeki Amerikalı komutan karargâhı, İHA hangarı ve rampalarının roket ve İHA saldırısıyla ateşe verildiği, çok sayıda İHA ile düşman unsurunun imha edildiği savunuldu.

Stratejik Boyut: Hürmüz Boğazı ve Enerji Piyasası

Tüm bu gelişmelerin odağında ise Hürmüz Boğazı yer aldı. Dünya enerji arzının en kritik geçiş noktalarından biri olan bu su yolunda yaşanacak herhangi bir aksaklık, petrol piyasasını doğrudan vurdu. Saldırıların ardından Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık 95 dolara kadar yükseldi. Askerî açıdan ise ABD’nin Bahreyn, Katar, Kuveyt ve diğer ülkelerdeki varlığının büyük ölçüde bu stratejik bölgeyi kontrol etmeye yönelik olduğu biliniyor. Devrim Muhafızları’nın, "ABD saldırıları Hürmüz Boğazı’ndaki kilidi daha da sağlamlaştıracak" şeklindeki açıklaması, Washington’un en hassas stratejik zafiyetlerinden birine yapılan doğrudan bir atıf olarak değerlendirildi.

Washington’dan Tehdit ve Kısır Döngü Tehlikesi

ABD eski Başkanı Donald Trump, saldırıların ardından yaptığı açıklamada, İran’ın karşılık vermesi durumunda daha sert saldırıların geleceği tehdidinde bulundu. Bu durum, "ABD saldırısı → İran misillemesi → ABD’nin daha sert misilleme tehdidi → İran’ın olası yeni yanıtı" şeklinde tehlikeli bir döngü oluşturdu. Uzmanlar, bu döngünün kırılmaması halinde çatışmanın İran’ın güney kıyılarından tüm Batı Asya’daki Amerikan askerî ağına yayılabileceği uyarısında bulunuyor.

Diplomasi ve Bölgesel Aktörlerin Tutumu

Askerî gelişmelerin yanı sıra diplomatik kanallar da hareketlendi. Tahran yetkilileri, askerî müdahaleye rağmen ABD’nin taahhütlerine dönmesi ve diplomatik yola başvurması gerektiğini yinelerken, bölge ülkeleri topraklarının İran-ABD savaş alanına dönüşmesinden endişe duydu. Ürdün, füzeleri kendi hava sahasında düşürerek krizin yayılmasını engellemeye çalıştı; Bahreyn ise güvenlik alarmına geçerek hazırlık durumuna yükseldi.

Sonuç ve Değerlendirme

Salı akşamından Çarşamba sabahına kadar yaşananlar, sınırlı bir askerî takastan çok daha fazlasıydı. ABD, İran’ın güneyine saldırarak askerî baskıyı artırmaya çalıştı, ancak İran’ın cevabı bu tür bir saldırının derhal bölgedeki yaygın Amerikan askerî ağına sıçrayabileceğini gösterdi. Çatışmanın coğrafyası giderek genişliyor ve artık temel soru, misillemenin bitip bitmediğinden çok, Washington’un bu yanıt karşısında geri adım mı atacağı, yoksa yeni bir saldırı turu mu başlatacağıdır. İkinci seçeneğin tercih edilmesi halinde Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Batı Asya’daki Amerikan üsleri, yalnızca İran ve ABD’yi değil, bölge güvenliği ve küresel enerji piyasalarını da derinden sarsacak yeni bir hesaplaşmanın merkezi haline gelebilir.