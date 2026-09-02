İran'dan ABD'ye mesaj: "Hedef bankamız güncellendi, sürprizler hazır"

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi İbrahim Rızayi, düşmana karşı "kesin, güçlü, ezici ve pişman edici" bir yanıt verileceğini açıkladı.

Tasnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre Rızayi, Buşehr eyaletinin Berazcan kentinde düzenlenen bir halk toplantısında yaptığı konuşmada, mevcut bölgesel koşulları değerlendirerek ülkenin silahlı kuvvetlerinin kabiliyetlerinin gerçekçi bir şekilde anlaşılması gerektiğini vurguladı.

Rızayi, doğru karar almanın, düşmanın kapasiteleri ve hedefleri hakkında hassas bir bilgiye sahip olmayı gerektirdiğini belirterek, "Ülke zayıf bir konumda düşünülmemeli" ifadesini kullandı. Son çatışmalarda silahlı kuvvetlerin caydırıcılık gücüne dayanarak düşmana ağır darbeler vurulduğunu söyleyen Rızayi, bu gerçeğin yetkililerin hesaplamalarında ve üst düzey analizlerinde dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

İran silahlı kuvvetlerinin bölgedeki düşman mevzilerine yönelik saldırılarına da değinen Rızayi, "İran'ın saldırı ve savunma kabiliyeti geçmişe göre çok daha ileri seviyeye ulaştı. Hedef bankası güncellendi ve bölgedeki düşman çıkarları ve kapasiteleri üzerinde istihbarat hakimiyeti mevcut. Silahlı kuvvetler geçmişteki fırsatları hazırlıklarını artırmak için kullandı ve gelecekteki çatışmalarda düşman için daha büyük ve daha çok sürpriz hazırladı" dedi.

Meclis komisyon üyesi, toplumsal bütünlüğün korunmasının önemine işaret ederek, liderden gelen bütünlük, direniş ekonomisi, üretim canlılığı ve ekonomik kırılganlığı azaltma mesajlarının yetkililer için yol haritası olması gerektiğini söyledi.

Rızayi ayrıca, mevcut ekonomik koşullarda bazı kamu kurumlarının gereksiz harcamalarını eleştirerek, israfın azaltılması ve kaynakların halka destek ile savunma cephesinin güçlendirilmesine ayrılması çağrısında bulundu.

Konuşmasının sonunda, düşmanın ülkenin güneyindeki bazı bölgelere yönelik son provokasyonlarına da değinen Rızayi, "İran bu eyleme kesin, güçlü, ezici ve pişman edici bir yanıt verecektir. Düşman, İran silahlı kuvvetlerinden gelecek sert yanıtı beklemelidir" ifadelerini kullandı.