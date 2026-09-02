Yemen'den ABD’nin sivillere yönelik saldırısına tepki: Düğüne yönelik bombalama savaş suçu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen Ulusal İnsan Hakları Heyeti, ABD güçlerinin Hürmüzgan eyaletinin Sirik ilçesinde düzenlediği hava saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, söz konusu saldırının "tam kapsamlı bir savaş suçu" olduğu ve Cenevre Sözleşmeleri ile uluslararası insancıl hukukun açık ihlali anlamına geldiği belirtildi. Heyet, sivil hedeflerin ve güvenli yerleşim bölgelerinin vurulmasının uluslararası hukuka göre suç teşkil ettiğini vurguladı.

Yemen Ulusal İnsan Hakları Heyeti, ABD yönetimini masum sivillerin kanını dökmekle suçlayarak, bu saldırıyla ilgili olarak acil ve bağımsız uluslararası soruşturma başlatılması çağrısında bulundu. Açıklamada ayrıca, saldırının "insanlığa karşı suç" olduğu ifade edilerek, faillerin uluslararası mahkemelerde yargılanması ve cezalandırılması talep edildi. Heyet, bu suçun zamanaşımına uğramayacağını da sözlerine ekledi.

Öte yandan Hürmüzgan Valiliği'nden yapılan açıklamalara göre, saldırının ayrıntılarına ilişkin bilgi veren Vali Yardımcısı Ahmed Nefisi, ilk belirlemelere göre saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 50 kişinin yaralandığını duyurdu.

Nefisi, olay yerine 15 ambulansın sevk edildiğini ve enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Yaralılardan bir kısmının ayakta tedavi edildiğini, durumu daha ağır olan diğer yaralıların ise Minab Hastanesi'ne kaldırıldığını aktaran Nefisi, bazı yaralıların durumunun ciddiyetini koruması nedeniyle ölü sayısında artış olabileceği uyarısında bulundu. Nefisi, kesin ölü sayısının tüm inceleme ve tedavi süreçlerinin tamamlanmasının ardından açıklanacağını kaydetti.