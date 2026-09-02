Devrim Muhafızları'ndan açıklama: Savaş sürecinde 50 adet MQ-9 İHA düşürüldü

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), ABD'nin İran'ın güney kıyılarına yönelik hava saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Mehr Haber Ajansı'nın aktardığı IRGC bildirisinde, ABD saldırılarının "çaresizlik içinde" yapıldığı öne sürülürken, bu saldırıların Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolü daha da güçlendirdiği ve müdahaleci güçlere karşı operasyonel kararlılığı artırdığı ifade edildi.

Açıklamada, ABD ordusunun İran'ın güney sahilindeki çeşitli noktaları ve sivil yerleşim alanlarını bombaladığı belirtilirken, IRGC'nin "pişman edici bir yanıt" başlattığı vurgulandı.

IRGC, bu kapsamda ilk eylem olarak, yeni bir hava savunma sisteminin 50'nci MQ-9 tipi ABD İHA'sını düşürdüğünü iddia etti. Operasyonun ayrıntılı sonuçlarının daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Açıklamanın sonunda, "Zafer ancak Allah'ın yardımıyladır" ifadesine yer verildi.