İran Silahlı Kuvvetleri: Halkın haklarından vazgeçmeyeceğiz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı ve Hatemü'l-Enbiya Merkez Karargâhı, ABD ordusunun Sistan-Belucistan ve Hürmüzgan bölgelerine yönelik hava saldırılarına ilişkin ortak bir açıklama yayımladı.

Mehr Haber Ajansı'nın aktardığı açıklamada, ABD'nin söz konusu saldırılarına karşılık olarak "ezici ve kırıcı darbeler" vurulacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca, "Terörist ABD ordusu bölgede ne kadar ısrarlı olursa olsun, daha ağır ve büyük kayıplara katlanmak zorunda kalacaktır" ifadesine yer verildi.

Genelkurmay ve Hatemü'l-Enbiya Karargâhı, açıklamalarında, İran'ın "kahraman halkının haklarından hiçbir koşulda vazgeçmeyeceğini" ve "ABD'li düşmana ağır maliyetler yükleyeceğini" yineledi.

Açıklamanın devamında, bu tutumun daha önce de defalarca ilan edildiği ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.