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Independent: Trump'ın yapay zeka videosu Pentagon'u zor durumda bıraktı

2 Eylül 2026 - 17:11
News ID: 1860668
Independent: Trump'ın yapay zeka videosu Pentagon'u zor durumda bıraktı

The Independent gazetesine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın Hark Adası'ndaki petrol altyapısına yönelik saldırı gösteren yapay zekâ ile üretilmiş sahte bir video paylaşması Pentagon'da krize neden oldu. ABD Savunma Bakanlığı, adanın hedef listesinde yer almadığını açıklarken, İran Ulusal Petrol Şirketi Genel Müdürü de Trump'ın iddialarını "gülünç" olarak nitelendirdi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: The Independent gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın Hark Adası'na yönelik bir saldırıyı gösterdiğini iddia ettiği, yapay zekâ ile oluşturulmuş sahte bir video paylaşmasının Pentagon'da rahatsızlık yarattığını yazdı.

Mehr Haber Ajansı'nın aktardığı habere göre, Trump, Hark Adası'ndaki petrol altyapısının hedef alındığını ve adanın "tamamen yok edildiğini" iddia eden bir video paylaştı. Ancak yapılan incelemelerde, videonun gerçek olmadığı, yapay zekâ ile üretilmiş içerik olduğu ortaya çıktı.

Haberde, Pentagon'un Trump'ın paylaşımının ardından hızla bir açıklama yayımlayarak, Hark Adası'na yönelik herhangi bir saldırı düzenlenmediğini ve adanın hedef listesinde yer almadığını doğruladığı belirtildi. Pentagon yetkililerinden biri, adanın vurulan bölgeler arasında olmadığını vurguladı.

Independent'ın haberine göre, bu olay, Trump yönetiminin savaş alanına ilişkin gerçekleri çarpıtmasına yönelik endişeleri yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar, Trump'ın bu tür davranışlarının kamu güvenini sarstığını ve İran'a yönelik savaşın sahadaki gerçekleri hakkındaki kafa karışıklığını derinleştirdiğini belirtti.

Öte yandan, İran Ulusal Petrol Şirketi Genel Müdürü, Trump'ın iddialarına yanıt vererek, "Trump'ın tweet'leri gülünç. Hark'taki durum sakin ve uygun. Petrol faaliyetleri adada bir an bile durmadı" ifadelerini kullandı.

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