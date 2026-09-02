ABD’nin Köhestek Katliamı: Düğün Törenine Saldırı Bölgesel Krizin Yeni Sembolü Haline Geldi + Video / Foto

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran’ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Siyerik ilçesinde bulunan Köhestek kentinde gerçekleşen saldırı, ABD ile İran arasındaki askeri gerilimin siviller üzerindeki ağır sonuçlarını ortaya koyan yeni bir gelişme olarak değerlendiriliyor. İranlı yetkililerin açıklamalarına göre saldırı sırasında bir düğün töreni hedef alındı ve saldırı sonucunda aralarında bir çocuğun da bulunduğu siviller hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. İran kaynakları ilk açıklamalarda saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 68 kişinin yaralandığını bildirirken, bazı uluslararası haber kaynakları da saldırının bir sivil yerleşim alanını vurduğunu ve kadınlar ile çocukların da yaralılar arasında bulunduğunu aktardı.

İran yönetimi saldırının ABD tarafından gerçekleştirildiğini belirterek bunu sivillere yönelik kabul edilemez bir saldırı olarak nitelendirdi. İran Dışişleri Bakanlığı, uluslararası kuruluşlara tepki göstererek bu tür operasyonların bölgedeki istikrarsızlığı artırdığını savundu. Saldırı bölgesinden yayınlanan görüntülerde ise bir yapının ağır hasar gördüğü, enkaz ve kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği görüldü.

İran kaynaklarında saldırıda kullanılan mühimmatın AGM-84H SLAM-ER tipi hava konuşlu seyir füzesi olduğu ve saldırının F/A-18 savaş uçakları tarafından gerçekleştirildiği ileri sürüldü. Bu iddialar İran kaynaklarına dayanırken, kullanılan silah sistemi ve operasyon detayları konusunda bağımsız doğrulamalar sınırlı bulunuyor. Ancak saldırının niteliği, kullanılan mühimmatın gücü ve hedef alınan bölgenin sivil niteliği, uluslararası hukuk ve savaş kuralları açısından yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

Askeri operasyonlarda devletler genellikle hedeflerinin askeri unsurlar olduğunu savunsa da, sivil kayıpların yaşandığı saldırılar savaş hukukunun temel ilkeleri olan ayrım gözetme ve orantılılık prensipleri açısından ciddi eleştirilere neden oluyor. İran açısından Köhestek saldırısı, ABD’nin bölgedeki askeri politikalarının doğrudan sivilleri etkilediğinin bir göstergesi olarak sunulurken, Washington yönetimi ise operasyonlarını İran’ın askeri kapasitesine yönelik güvenlik hamleleri olarak tanımlıyor.

Köhestek saldırısı, yalnızca İran sınırları içerisindeki bir olay olarak değil, Körfez bölgesinde giderek artan ABD-İran karşılaşmasının yeni bir aşaması olarak değerlendiriliyor. Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri hareketlilik, karşılıklı saldırılar ve bölgedeki müttefik ülkelerin güvenlik endişeleri, krizin daha geniş bir jeopolitik çatışmaya dönüşme riskini artırıyor.

Bu saldırı, modern savaşların en önemli sorunlarından birini yeniden gündeme taşıdı: Askeri hedeflere yönelik operasyon iddiaları karşısında sivillerin korunması nasıl sağlanacaktır? Köhestek’te yaşanan olay, ABD-İran geriliminin yalnızca askeri dengeler ve stratejik hesaplar üzerinden değil, aynı zamanda insani maliyetleri üzerinden de değerlendirilmesi gerektiğini gösteriyor