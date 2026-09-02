Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi: İran İçin Batı Dışı İşbirliği Fırsatı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi, üye ülkeler arasında siyasi koordinasyon, güvenlik işbirliği ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi başlıklarıyla gerçekleştirildi. Zirve, özellikle küresel güç dengelerinin yeniden şekillendiği bir dönemde, Batı merkezli uluslararası yapılara alternatif çok taraflı platformların öneminin arttığı bir süreçte gerçekleşmesi bakımından dikkat çekti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın zirve kapsamındaki temasları, Tahran açısından yalnızca diplomatik bir görüşme trafiği değil, aynı zamanda ekonomik ve bölgesel işbirliği kanallarını güçlendirme girişimi olarak değerlendiriliyor. Pezeşkiyan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile gerçekleştirdiği görüşmelerde ikili ilişkilerin geliştirilmesi, ekonomik işbirliği alanlarının genişletilmesi ve bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

İran’ın Şanghay İşbirliği Örgütü içerisindeki varlığı, özellikle ABD yaptırımları ve Batı ile yaşanan siyasi gerilimler karşısında Tahran için önemli bir diplomatik kanal oluşturuyor. İran yönetimi, bu platformu Asya merkezli ekonomik ve siyasi işbirliğini geliştirmek, yeni ticaret yolları oluşturmak ve bölgesel ortaklıklarını artırmak açısından stratejik bir fırsat olarak görüyor.

Zirvedeki en önemli kazanımlardan biri, İran’ın Çin, Hindistan, Pakistan ve diğer üye ülkelerle doğrudan siyasi temaslarını sürdürmesi oldu. Bu temaslar, Tahran’ın uluslararası izolasyon iddialarına karşı çok taraflı diplomasi yürütme kapasitesini göstermesi açısından önem taşıyor. Özellikle Çin ile ilişkiler, İran’ın enerji, ticaret ve yatırım alanlarında en önemli dış bağlantılarından biri olmaya devam ediyor.

Bununla birlikte, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün kapasitesi konusunda gerçekçi bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Bu örgüt, NATO benzeri ortak bir askeri ittifak değildir ve üyeler arasında ekonomik öncelikler, dış politika yaklaşımları ve bölgesel çıkarlar bakımından farklılıklar bulunmaktadır. Çin, Hindistan ve Rusya gibi büyük aktörlerin aynı platformda yer alması, örgüte önemli bir siyasi ağırlık kazandırsa da kararların somut sonuçlara dönüşmesi her zaman kolay olmamaktadır.

İran açısından asıl kritik aşama, diplomatik görüşmelerin ekonomik ve stratejik sonuçlara dönüştürülmesidir. Enerji ticareti, ulaştırma koridorları, yatırım projeleri ve bölgesel güvenlik alanlarında somut işbirliklerinin geliştirilmesi, Tahran’ın bu platformdan elde edeceği kazanımların belirleyici unsuru olacaktır.

Sonuç olarak Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi, İran için Batı dışı çok taraflı diplomasi alanında önemli bir fırsat sunmaktadır. Ancak bu fırsatın kalıcı kazanımlara dönüşmesi, yalnızca siyasi yakınlıkla değil, ülkeler arasındaki ekonomik entegrasyonun ve uzun vadeli stratejik işbirliğinin güçlendirilmesiyle mümkün olacaktır