Çin’den Washington’a Sert Uyarı: İran Yaptırımları İçin ‘Hatalı Uygulama’ Çıkışı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Küresel ticaretin en büyük aktörlerinden biri olan Çin, ABD’nin İran üzerindeki ekonomik baskılarını artırmaya yönelik stratejilerine karşı diplomatik ve ticari bir tavır sergilemeye başladı. Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, Washington yönetiminin İran’a yönelik uyguladığı yaptırımların uluslararası ticaret normlarıyla çeliştiği ve “hatalı uygulamalar” içerdiği vurgulandı.

Bakanlık, ABD’nin tek taraflı yaptırım mekanizmalarının sadece İran ekonomisini değil, aynı zamanda küresel tedarik zincirlerini ve üçüncü ülkelerin ticari haklarını da doğrudan tehdit ettiğini belirtti. Yapılan açıklamada, bu tür kısıtlamaların serbest ticaret ilkelerini zedelediği ve küresel ekonomik istikrarsızlığa zemin hazırladığı ifade edildi.

Çinli yetkililer, ABD’nin uyguladığı bu politikaların sürdürülemez olduğunu savunarak, Washington yönetimine uluslararası hukuka uygun hareket etmesi için çağrıda bulundu. Bakanlık, söz konusu yaptırımların yarattığı ekonomik aksaklıkların giderilmesi ve “hatalı uygulamaların” vakit kaybedilmeksizin düzeltilmesi gerektiğini sert bir dille ifade etti.

Uzmanlar, Çin’in bu çıkışını sadece İran ile ilgili bir durum olarak değil, aynı zamanda ABD ile yaşanan geniş çaplı ekonomik rekabetin bir parçası olarak değerlendiriyor. ABD’nin İran üzerinden yürüttüğü baskı stratejisinin, Çin’in bölgedeki ekonomik varlığı ve ticaret rotaları üzerindeki etkisi, Pekin’in bu denli doğrudan bir açıklama yapmasına neden olan temel faktörler arasında gösteriliyor.