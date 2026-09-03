Batı Şeria’da Kanlı Gece: El-Muğayyir’de Yerleşimci ve İşgal Gücü Saldırısında 2 Ölü

Görgü tanıkları, İsrail işgal güçlerinin beldeye giriş yapmasının hemen ardından yerleşimci grupların da bölgeye akın ederek sistematik saldırılar başlattığını bildirdi. Yerleşimcilerin ateş açması ve mülklere zarar vermesiyle birlikte, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle durum kontrolden çıktı. Beldedeki sivil halkın evlerinde mahsur kaldığı ve saldırıların gece boyunca şiddetini artırarak devam ettiği öğrenildi.

İki Can Kaybı ve Artan Şiddet

Yaşanan çatışmalar ve saldırılar sırasında çıkan silahlı eylemler sonucunda iki Filistinlinin hayatını kaybettiği teyit edildi. Ölen kişilerin kimliklerinin belirlenmesi ve bölgeye yönelik tıbbi müdahalenin sürdürülmesi için çalışmalar devam ederken, saldırganların yerleşimci gruplar tarafından gerçekleştirdiği tacizlerin ve işgal güçlerinin baskısının artarak sürdüğü ifade edildi.

Bölgedeki Gerilim Tırmanıyor

El-Muğayyir’deki bu son olay, Batı Şeria genelinde giderek artan yerleşimci şiddetinin ve işgal altındaki bölgelerde sivillerin maruz kaldığı güvenlik krizinin en somut örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti. Uluslararası toplumun bölgedeki şiddet sarmalına yönelik uyarıları sürerken, yerel kaynaklar bölgedeki gerilimin her an daha büyük bir çatışmaya dönüşebileceği uyarısında bulunuyor.