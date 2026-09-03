İsrail’den Batı Şeria’da Askeri Yığınak: Ek Tümen Hazırlığı Talimatı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail ordusunda üst düzey bir askeri yetkilinin Batı Şeria’daki askeri hazırlık seviyesinin en üst düzeye çıkarılması yönünde verdiği talimat, bölgedeki gerilimin yeni bir evreye girdiğini gösteriyor. Karar kapsamında, işgal altındaki topraklara ek bir askeri tümenin konuşlandırılması için hazırlıkların başlatıldığı bildirildi.

İsrail ordusunun Batı Şeria’daki askeri varlığını ve operasyonel kapasitesini genişletmeye yönelik stratejik bir hamle başlattığı duyuruldu. Bölgedeki askeri yetkililer tarafından verilen yeni talimatla birlikte, işgal altındaki Batı Şeria’da güvenlik alarmı seviyesi yükseltilirken, ordunun olası bir geniş çaplı operasyonel faaliyet için ek tümen konuşlandırma hazırlıklarına başladığı kaydedildi.

Askeri kaynaklardan sızan bilgilere göre, verilen emir doğrultusunda bölgedeki mevcut birliklerin lojistik ve savunma kapasiteleri yeniden gözden geçiriliyor. Ek tümenin bölgeye sevki, İsrail’in son dönemde Batı Şeria’daki güvenlik anlayışını daha sert ve baskıcı bir zemine kaydırdığının en güçlü göstergesi olarak yorumlanıyor. Bu adım, bölgede tırmanan çatışmaların sadece saha düzeyinde değil, daha geniş ölçekli bir askeri strateji ile yönetilmek istendiğini ortaya koyuyor.

Askeri uzmanlar, bir tümenin bölgeye konuşlandırılmasının, İsrail’in özellikle beldeler üzerindeki kontrolü artırma ve Filistin direnişine karşı daha kalıcı bir askeri varlık sergileme amacı taşıdığını belirtiyor. Batı Şeria’da son haftalarda artan baskınlar, yerleşimci saldırıları ve buna karşılık gelen sivil direniş göz önüne alındığında, İsrail ordusunun bölgeyi tamamen kuşatma altına alarak hareket alanını daraltmayı hedeflediği görülüyor.

Bu askeri yığınak, İsrail’in Batı Şeria’yı ikinci bir cephe olarak gördüğü ve buradaki kontrolü kaybetmemek adına her türlü askeri seçeneği masada tuttuğu şeklinde değerlendiriliyor. Kararın sahaya yansımasının, bölgedeki Filistinli yerleşim merkezlerinde daha fazla abluka, kontrol noktası denetimi ve askeri operasyon anlamına geleceği öngörülüyor. Uluslararası gözlemciler, bu tür kitlesel askeri hazırlıkların bölgedeki güvenlik dengelerini daha da kırılgan hale getirdiği ve sivil halk üzerindeki baskıyı derinleştirdiği konusunda uyarılarını sürdürüyor.