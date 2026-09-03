İran’dan Washington’a “Kırmızı Çizgi” Uyarısı: Ali Tahir Tepesi’ne Saldırı Sert Karşılık Bulur

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgedeki güvenlik dengelerini derinden sarsan son gelişmelere göre İran, İsrail’in Lübnan’ın güneyinde yer alan Ali Tahir Tepesi’ne odaklanan askeri planlarına karşı doğrudan devreye girdi. Tahran, ABD kanalı üzerinden Washington yönetimine gönderdiği mesajda, bölgedeki mevcut gerilimin tırmandırılmasının ağır sonuçları olacağı konusunda uyardı.

İranlı yetkililerin ilettiği mesajda, İsrail’in Lübnan topraklarında, özellikle Ali Tahir Tepesi gibi stratejik noktalarda gerçekleştireceği herhangi bir operasyonun, sadece askeri bir hedefle sınırlı kalmayacağı vurgulandı. Tahran, bu tür bir hamlenin bölgedeki tüm aktörleri kapsayan topyekün bir çatışmayı tetikleyebilecek “stratejik bir hata” olacağını savunuyor. İran’ın uyarı metninde, İsrail’in bu tepedeki varlığı veya buraya yapılacak saldırının, İran’ın bölgedeki “savunma doktrini” çerçevesinde “sert ve doğrudan bir karşılık” ile cevaplandırılacağı net bir dille ifade edildi.

Askeri analistler, Ali Tahir Tepesi’nin sadece coğrafi bir yükselti olmadığını, aynı zamanda bölgedeki istihbarat ve gözlem faaliyetleri açısından kilit bir noktada bulunduğunu belirtiyor. Tepenin kontrol edilmesi, güney Lübnan’daki hareketliliğin izlenmesi ve operasyonel üstünlük sağlanması açısından kritik önem taşıyor. İsrail ordusunun bu bölgeye yönelik ilgisinin, Hizbullah’ın sınır ötesi faaliyetlerini kısıtlama ve bölgedeki askeri baskıyı artırma stratejisinin bir parçası olduğu düşünülüyor.

İran’ın bu uyarıyı doğrudan İsrail’e değil, Washington’a yapması, krizin yönetilmesinde ABD’nin oynadığı “kolaylaştırıcı” veya “dengeleyici” role işaret ediyor. Tahran, Beyaz Saray’ın İsrail üzerindeki nüfuzunu kullanarak bu “provokatif” girişimin engellenmesini bekliyor. Öte yandan, İsrail hükümetinin bölgedeki operasyonel kararlarında ne kadar geri adım atacağı veya bu uyarıyı “blöf” olarak mı yoksa “gerçek bir tehdit” olarak mı göreceği, önümüzdeki günlerin en büyük soru işareti.

Bölgedeki diplomatik kaynaklar, bu tür mesajların iletilmesinin genellikle çatışma öncesi “son uyarı” niteliği taşıdığına dikkat çekerek, tarafların askeri hareketliliğini daha dikkatli bir şekilde izlemeye devam ettiklerini belirtiyor.