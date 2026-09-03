Knesset’te Gazze Dosyası Yeniden Gündemde: Aşırı Sağın “Göç” Planı Hükümetin Yeni Siyasi Gündemi Oldu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail iç siyasetinde taşlar yerinden oynuyor. Gazze Şeridi’ndeki savaşın devam ettiği bir dönemde, bölge halkının bölgeden tamamen çıkarılmasına yönelik tartışmalar, sadece seçim meydanlarında yankılanan bir söylem olmaktan çıkıp, İsrail hükümetinin karar alma mekanizmalarını doğrudan etkileyen stratejik bir gündem maddesine dönüştü.

Siyasi Rekabetin Yeni Silahı: Gazze’nin Tahliyesi

Knesset’teki sandalye rekabeti ve koalisyon dengeleri, aşırı sağcı partilerin stratejik hamleleriyle yeni bir boyut kazandı. Siyasi analizler, aşırı sağcı grupların, Gazze’nin “boşaltılması” konusunu hükümetin bekası ve kendi siyasi varlıkları için bir kaldıraç olarak kullandığını gösteriyor. Bu gruplar, Filistinlilerin Gazze’den çıkarılmasını sadece bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda İsrail’in bölgedeki uzun vadeli jeopolitik hedeflerinin bir parçası olarak sunuyor.

Vaatlerden Somut Gündeme

Daha önce sadece seçim dönemlerinde yükselen “göç” ve “tahliye” söylemleri, bugün İsrail kabinesinin ve parlamento komisyonlarının masasında somut planlar olarak yer almaya başladı. Aşırı sağcı siyasetçiler, hükümetin varlığını sürdürebilmesi için bu taleplerin karşılanması yönünde baskı kurarken, bu durum İsrail hükümetini ideolojik olarak en uç noktalara çekme riski taşıyor. Siyasi çevreler, bu taleplerin kabul edilmesinin, İsrail’in uluslararası hukuk ve diplomatik ilişkiler üzerindeki yükünü artıracağını belirtiyor.

Hükümet İçindeki Derin Yarılma

Bu yeni gündem maddesi, İsrail hükümetini ikiye bölmüş durumda. Bir yanda, aşırı sağın taleplerini karşılayarak koalisyonun parçalanmasını önlemeye çalışan kanat; diğer yanda ise, bu tür bir politikanın hem Gazze’deki insani krizi geri dönülemez bir noktaya taşıyacağını hem de İsrail’in küresel yalnızlaşmasına neden olacağını savunan daha temkinli sesler bulunuyor. Ancak Knesset’teki mevcut güç dengeleri, aşırı sağın bu dosyayı ana gündem maddesi yapma konusundaki başarısını, hükümetin ayakta kalmasıyla doğrudan ilişkilendiriyor.

Uluslararası Yankılar ve Gelecek Senaryoları

Gazze halkının yerinden edilmesine yönelik bu siyasi hamle, sadece İsrail iç siyasetini değil, bölgedeki barış süreçlerini de doğrudan tehdit ediyor. Uluslararası toplumun bu konudaki sert uyarılarına rağmen, İsrail hükümetinin iç dinamikleri gereği bu taleplerin siyasi bir “zorunluluk” olarak ele alınması, bölgede çok daha geniş çaplı bir insani ve siyasi krizin kapısını aralayabilir.