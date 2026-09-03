İngiliz Diplomattan ABD’ye Sert Eleştiri: “Orta Doğu’da Askerî Güce Dayalı Politika Etkisini Yitirdi”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Diplomat ve uluslararası ilişkiler uzmanı Jeremy Greenstock, ABD’nin Orta Doğu’daki nüfuzunun gerilediğine dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Birleşik Krallık’ın BM nezdindeki eski daimi temsilcisi olan Greenstock, Washington’ın onlarca yıldır bölgede sürdürdüğü sert güç ve askeri varlığa dayalı politikaların artık beklenen sonuçları vermediğini belirtti.

Greenstock, ABD’nin diplomatik ve siyasi çözümler yerine askeri müdahaleleri ve güç gösterilerini ön plana çıkaran yaklaşımının bölgedeki dengeleri bozduğunu ifade etti. Washington’ın Orta Doğu’daki krizleri yönetme biçiminin bölgesel istikrarı sağlamada yetersiz kaldığını vurgulayan eski büyükelçi, bu durumun Washington’ın askeri caydırıcılığını sorgulanır hale getirdiğine işaret etti.

Açıklamalarda öne çıkan en kritik noktalardan biri de Orta Doğu’daki müttefiklerin ve bölge aktörlerinin ABD’ye duyduğu güvenin sarsılması oldu. Greenstock, bölge devletlerinin artık Beyaz Saray’dan gelen güvenlik garantilerine veya siyasi taahhütlere eskisi kadar itibar etmediğini, bu durumun ABD’nin bölgedeki manevra alanını daralttığını savundu. Diplomatın değerlendirmeleri, Washington’ın geleneksel ittifak yapılarının ciddi bir sınavdan geçtiği ve bölgesel aktörlerin kendi güvenlik stratejilerini ABD’den bağımsız olarak yeniden şekillendirme arayışına girdiği bir döneme denk geliyor.