Hamas Heyetinden Tahran Ziyareti: Ateşkesin İkinci Aşaması İçin Yeni Yol Haritası Gündemde

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Hamas heyetinin İran’a gerçekleştirdiği resmi temaslar, Filistin sahasındaki son gelişmeler ve ateşkes müzakerelerinin kritik bir eşiğe girdiği döneme denk gelmesi açısından dikkat çekiyor. Tahran’da yapılan üst düzey görüşmelerde, sahadaki askeri ve siyasi durumun yanı sıra, İsrail ile yürütülen ateşkes görüşmelerinin ikinci aşamasına geçiş süreci ana gündem maddesi oldu. Heyet, taraflar arasındaki mutabakatın uygulanabilirliğini ve sürecin tıkanmaması için atılması gereken diplomatik adımları İranlı yetkililerle detaylı bir şekilde paylaştı.

Görüşmelerde, ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin belirlenen yol haritasının, kalıcı bir sükunetin sağlanması ve insani yardımların bölgeye kesintisiz ulaştırılması açısından hayati önem taşıdığı vurgulandı. Hamas yetkilileri, Filistin halkının maruz kaldığı ağır koşulları ve sürecin önündeki engelleri aktarırken, İran tarafı ise sürece dair diplomatik desteklerini yineledi. Özellikle uluslararası arenada ateşkesin devamlılığı konusunda yaşanan görüş ayrılıkları ve müzakerelerin tıkandığı noktalar, toplantının ana eksenini oluşturdu.

İran ile yürütülen bu istişareler, bölgedeki aktörlerin ortak bir strateji belirleme arayışını da yansıtıyor. Ateşkes sürecinin başarıyla tamamlanması ve Filistin topraklarındaki insani dramın son bulması için izlenmesi gereken diplomatik taktikler, masadaki temel konulardan biri olarak öne çıktı. Tarafların, mevcut ateşkes taslağının ötesine geçerek, süreci daha sağlam temellere oturtacak yeni bir mutabakat zemini üzerinde durdukları belirtiliyor. Bu ziyaret, Hamas’ın bölgesel başkentlerle yürüttüğü diplomasi trafiğinin en önemli duraklarından biri olarak değerlendiriliyor.