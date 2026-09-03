ABD’de Trump’ın Vatandaşlık Kararnamesine Mahkemeden Engel: “Doğumla Kazanılan Hak” Durduruldu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD yargı sistemi, Başkan Donald Trump’ın göçmenlik rejiminde köklü bir değişikliğe gitmeyi amaçlayan en kritik kararnamelerinden birine karşı durdu. Bir federal mahkeme, ABD Anayasası’nın “doğumla kazanılan vatandaşlık” (jus soli) ilkesini hedef alan ve bu hakkı kısıtlamayı öngören başkanlık kararnameye yönelik açılan davada, geçici tedbir kararı vererek uygulamanın durdurulmasına hükmetti.

Mahkemenin aldığı bu karar, Trump yönetiminin seçim vaatleri arasında yer alan ve ABD topraklarında doğan çocukların vatandaşlık statüsünü tartışmaya açan stratejinin önünde ciddi bir hukuksal engel oluşturdu. Kararname, ABD topraklarında doğan ancak ebeveynleri yasal statüye sahip olmayan bireylerin vatandaşlık haklarını ortadan kaldırmayı veya bu süreci aşırı derecede zorlaştırmayı hedefliyordu. Ancak federal mahkeme, söz konusu kararnamenin Anayasal temellerle çelişebileceğine ve geri dönülemez hukuki zararlar doğurabileceğine işaret ederek, davanın esastan incelenmesine kadar geçecek süreçte yürütmeyi durdurdu.

Trump yönetiminin, bu tür kararnamelerle göçmenlik politikasını “sertleştirme” ve sınır güvenliğini artırma stratejisini sürdürdüğü biliniyor. Ancak yargının bu hamlesi, başkanlık yetkilerinin anayasal sınırlar içinde kalması gerektiğine dair önemli bir hatırlatma niteliği taşıyor. Hukukçular, mahkemenin bu kararının, ABD’de vatandaşlık kavramının temel taşı sayılan “toprak esasına dayalı vatandaşlık” ilkesinin korunması adına kritik bir emsal teşkil edebileceğini belirtiyor.

Kararın ardından Beyaz Saray’dan veya ilgili federal birimlerden konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, Trump yönetiminin bu kararı temyiz etmesi bekleniyor. Eğer karar kesinleşirse, ABD’nin göçmenlik politikaları ve Anayasa’nın yorumlanması konusunda büyük bir hukuk savaşı daha yaşanacak gibi görünüyor. Bu süreç, sadece göçmenlik haklarını değil, aynı zamanda ABD’nin demokratik kurumları ile yürütme erki arasındaki güç dengesini de yeniden tartışmaya açacaktır.