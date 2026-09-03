Kiev’de Güvenlik Krizi: SBU ve Askeri İstihbarat Arasında Silahlı Çatışma

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Başkentin en hareketli bölgelerinden birinde yerel saatle öğleden sonra meydana gelen çatışma, çevredekiler arasında büyük paniğe neden oldu. Görgü tanıkları, resmi araçlarla bölgeye gelen iki ayrı gruba mensup silahlı şahıslar arasında önce sözlü tartışma yaşandığını, ardından tartışmanın kısa sürede ateşli silahların kullanıldığı bir çatışmaya dönüştüğünü belirtti. Olay yerine çok sayıda zırhlı araç ve emniyet ekibinin sevk edilmesiyle bölge güvenlik çemberine alınırken, yaşanan bu durumun bir “koordinasyon hatası” mı yoksa iki kurum arasındaki uzun süredir devam eden yetki tartışmalarının patlama noktasına gelmesi mi olduğu büyük bir soru işareti yarattı.

Analistler, SBU ve HUR’un Ukrayna’nın savaş stratejisi içerisindeki rollerinin zaman zaman örtüştüğünü ve bunun da kurumlar arasında ciddi bir rekabeti beslediğini uzun süredir dile getiriyordu. İstihbarat operasyonlarının yetki alanı ve operasyonel öncelikler konusunda yaşanan anlaşmazlıkların sokağa taşması, devlet hiyerarşisinde ciddi bir otorite zafiyeti olarak değerlendiriliyor. Her iki kurum da savaş sürecinde kritik operasyonlara imza atsa da, bu tarz bir silahlı yüzleşmenin yaşanması, yönetim düzeyinde krizin derinliğini ortaya koyuyor.

Yaşanan çatışmanın ardından hükümet kanadından veya söz konusu kurumların basın birimlerinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak başkentteki bu kaotik görüntüler, Ukrayna iç siyasetinde bir “hesaplaşma” olduğu yönündeki spekülasyonları beraberinde getirdi. Savaşın sürdüğü ve birliğin hayati önem taşıdığı bir dönemde, güvenlik aygıtlarının birbirine namlu doğrultması, hem cephe hattındaki ordu moralini olumsuz etkileyebilir hem de uluslararası müttefikler nezdinde Ukrayna’nın istikrarı konusunda ciddi soru işaretleri oluşturabilir.

Olayın meydana geldiği bölgedeki trafiğin uzun süre durdurulduğu ve çevredeki iş yerlerinin tedbir amacıyla kapatıldığı kaydedildi. Kiev sokaklarında yaşanan bu çatışmanın ardından, üst düzey hükümet yetkililerinin acil durum toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor. Kurumlar arasındaki bu sürtüşmenin nasıl kontrol altına alınacağı ve çatışmanın tarafları hakkında nasıl bir yaptırım uygulanacağı, önümüzdeki saatlerde netleşecek.