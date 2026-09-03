İsrail Ordusunda Lojistik Krizi: Yedek Parça Eksikliği Tank Taburlarını Devre Dışı Bırakıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail savunma sanayii ve askeri lojistik ağları, son dönemde yaşanan ekonomik daralma ve bütçe kısıtlamaları nedeniyle ciddi bir krizle sarsılıyor. Edinilen bilgilere göre, ordunun operasyonel gücünün bel kemiğini oluşturan zırhlı birlikler, yedek parça tedarikinde yaşanan büyük aksaklıklar sebebiyle hizmet dışı kalma riskiyle karşı karşıya.

Savaşın getirdiği yoğun kullanım ve yıpranma payının yanı sıra artan maliyetlerin de eklenmesiyle birlikte İsrail ordusunun lojistik kapasitesi alarm vermeye başladı. Özellikle tankların yürüyüş aksamları, motor parçaları ve kritik zırh bileşenleri gibi hayati yedek parçaların temininde yaşanan gecikmeler, çok sayıda tank taburunun teknik arızalar nedeniyle savaş alanına çıkamamasına veya mevcut görevlerini sürdürememesine yol açıyor. Bu durum, İsrail’in zırhlı birlik kapasitesinde ciddi bir sayısal ve operasyonel düşüş yaşandığına işaret ediyor.

Yaşanan bu krizin sadece bir parça eksikliği değil, İsrail ekonomisinin savunma harcamalarını karşılama konusundaki zorlanmasının bir sonucu olduğu vurgulanıyor. Savunma bütçesindeki açığın, uzun vadeli bakım ve onarım projelerinin aksamasına neden olduğu belirtiliyor. Ekonomik belirsizliklerin devam etmesi durumunda, sadece tankların değil, hava savunma sistemleri ve diğer stratejik askeri envanterlerin de benzer bir bakım krizi ile karşı karşıya kalabileceği endişesi hakim.

Ordunun zırhlı gücündeki bu zafiyet, İsrail’in olası bir geniş çaplı çatışmada kara harekatı yürütme kabiliyetini doğrudan kısıtlayabilir. Tankların sahada etkin kullanılamaması, piyade birliklerinin korunmasını zorlaştırarak askeri kayıpların artmasına neden olabilir. Savunma kaynakları, lojistik zincirindeki bu kırılmanın giderilmesi için acil bir finansal paket ve tedarik stratejisi geliştirilmesi gerektiğini belirtiyor. Bölgedeki hareketlilik sürerken, İsrail’in bu içsel lojistik darboğazı nasıl aşacağı, önümüzdeki dönemin en kritik askeri sorusu olmaya devam edecek.