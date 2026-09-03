İsrailli Yetkiliden Türkiye Açıklaması: Düşman Değil, Giderek Artan Bir Rakip

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Doğu Akdeniz’deki nüfuz mücadelesi, Suriye sahasındaki askeri-politik gelişmeler ve karşılıklı sert diplomatik açıklamalarla tırmanan gerilimin gölgesinde, İsrail dış politikasından dikkat çekici bir değerlendirme geldi. Üst düzey İsrailli bir diplomatik kaynak, iki ülke arasındaki ilişkilerin mevcut durumunu ve Tel Aviv yönetiminin Ankara’ya yaklaşımını tanımladı.

Söz konusu yetkili, son dönemde yaşanan tüm fikir ayrılıklarına ve diplomatik krizlere rağmen Türkiye’nin doğrudan bir düşman kategorisinde değerlendirilmediğini ifade etti. Buna karşın Ankara’nın bölgedeki aktif diplomasisi, askeri varlığı ve stratejik hamlelerinin İsrail tarafından yakından takip edildiğini belirten kaynak, Türkiye’nin artık daha belirgin bir şekilde “bölgesel bir rakip” olarak konumlandırıldığını aktardı.

Özellikle Suriye’deki güç dengeleri ve Akdeniz’deki enerji kaynakları üzerindeki hak iddiaları gibi kritik başlıklarda iki ülkenin çıkarlarının sık sık karşı karşıya geldiği vurgulanıyor. İsrailli yetkilinin açıklamaları, Tel Aviv’in Türkiye ile doğrudan bir çatışma zemininden ziyade, bölgesel güç rekabeti çerçevesinde bir ilişki modeli gördüğünü ortaya koyuyor.