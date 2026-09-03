Yemen’de Tarık Salih Güçlerine Balistik Füze ve İHA Saldırısı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’in batı kıyılarında ve güneybatı hatlarında askeri gerilim yeniden tırmandı. Edinilen bilgilere göre, Taiz ve Hudeyde vilayetlerinde konuşlu bulunan ve Tarık Salih liderliğindeki Ulusal Direniş Güçlerine ait askeri tesisler ile eğitim kampları hedef alındı. Saldırının, balistik füzeler ve patlayıcı yüklü insansız hava araçları kullanılarak eş zamanlı ve kapsamlı bir şekilde gerçekleştirildiği aktarıldı.

Bölgedeki yerel kaynaklar, saldırılar sırasında askeri kamplarda ardı ardına şiddetli patlamaların meydana geldiğini ve tesislerde ciddi hasar oluştuğunu bildirdi. Saldırının hemen ardından kampların çevresinde güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı, ölü ve yaralı sayısına ilişkin net bilgilerin henüz yetkili makamlarca açıklanmadığı ifade edildi.

Taiz ve Hudeyde hattı, Kırmızı Deniz ticaret rotalarına yakınlığı ve stratejik liman bağlantıları nedeniyle Yemen’deki çatışmaların en kritik merkezleri arasında yer alıyor. Tarık Salih yanlısı unsurlara düzenlenen bu son kapsamlı saldırının, bölgedeki askeri dengeler ve saha kontrolü üzerindeki etkileri yakından takip ediliyor.