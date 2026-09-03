Trump'tan skandal itiraf: İran'a bütün bunları İsrail'e yardım etmek için yapıyoruz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen akşam yemeğinde İran’a uygulanan saldırılar ve yaptırımların ardından İran ekonomisinin 'tamamen çöktüğünü' iddia etti.

İran politikasının gerekçesine ilişkin konuşan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Bütün bunları yüzde 99 oranla Orta Doğu'ya yardım etmek için yapıyoruz. İsrail'e yardım etmek için yapıyoruz. Bunu kendimize yardım etmek için yapıyoruz. Çünkü İsrail'i yok ettikten sonra ki bunu çok memnuniyetle yaparlardı, Orta Doğu'ya sonra da Avrupa'ya ve bazı şehirlerimize saldıracaklar. Çünkü (ABD) onları yok etmeden önce birkaç şehri yok edebilirlerdi."