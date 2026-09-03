İran’dan ABD’ye füze ve İHA yağmuru: Kuveyt semaları karıştı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Batı Asya semaları, çarşamba gecesi başlayan şiddetli bir askeri harekatla aydınlandı. İran devlet televizyonu Press TV tarafından aktarılan son dakika gelişmesine göre Tahran ordusu, Kuveyt'teki ABD üsleri hedefine çok sayıda balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) fırlattı. Kuveyt semalarında yankılanan patlama seslerinin ardından askeri altyapılar acil durum protokolüne geçti.

Kuveyt Silahlı Kuvvetleri, hava sahasına giren çok sayıda "düşman hedefin" havada imha edildiğini savundu. Kuveyt makamları önlenen hedeflerin menşei ve rotasına ilişkin resmi detay paylaşmaktan kaçınırken, bölgedeki askeri hareketlilik gizemini koruyor.

Son dalga saldırılar, ağustos ayının son günlerinde Washington ile Tahran hattında yeniden patlak veren sıcak temasın doğrudan bir yansıması olarak kayıtlara geçti. ABD’nin daha önce dünya enerji koridoru olan Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran mevzilerine yönelik hava harekatına, İran Devrim Muhafızları gecikmeksizin misillemeyle yanıt vermişti.

Ateşkes ve anlaşma zeminini yoklamak amacıyla verilen kısa süreli aranın tamamen çökmesiyle birlikte çatışmalar, taraflar arasında temmuz ayından bu yana kaydedilen en şiddetli askeri kriz boyutuna ulaştı. Tahran yönetimi, sadece Kuveyt ile sınırlı kalmayıp Körfez genelindeki tüm ABD askeri unsurlarını vurabileceği yönündeki tehdidini masada tutmaya devam ediyor.

Kuveyt'ten gelen sıcak çatışma haberleri, küresel emtia piyasalarını da anında vurdu. Saldırı bilgisinin ajanslara düşmesiyle birlikte petrol fiyatları perşembe gününün ilk işlemlerinde kayıplarını hızla toparlayarak yukarı yönlü sert bir kırılma yaşadı.

Washington yönetiminin İran kıyılarındaki deniz ablukası hamlesine karşılık Tahran, küresel petrol arzının ana atardamarı sayılan Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari deniz araçlarına kapatıldığını yineledi. Uluslararası deniz taşımacılığı takip verileri de boğazdaki gemi trafiğinin kriz öncesi seviyelerin oldukça altına indiğini ve stratejik koridorda derin bir belirsizliğin hakim olduğunu ortaya koyuyor.