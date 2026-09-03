ABD müttefiklerinde yakıt krizi: Suudi Arabistan'ın petrol satışları dip yaptı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Bloomberg'in haberine göre Suudi Arabistan'ın ham petrol ihracatı, İran ile yaşanan savaşın ardından Kızıldeniz ve Hürmüz Boğazı'ndaki kritik koşullar nedeniyle Ağustos ayında son dokuz yılın en düşük seviyesine geriledi.

İhracat, günlük yaklaşık 3 milyon varile düştü. Bloomberg, Vortexa ve Kpler gibi şirketlerin tanker takip verilerine göre bu rakam, en az 2017'den bu yana kaydedilen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Düşüş, Suudi tankerlerinin deniz yollarında hedef alınmasıyla doğrudan bağlantılı. Yemenli Ensarullah güçleri, Riyad'ın Hürmüz Boğazı'nı bypass etmek ve batı kıyılarından petrol sevkiyatını sürdürmek için kullandığı Kızıldeniz rotasında Suudi gemilerine saldırılar düzenliyor.

Bu hafta içinde Hürmüz Boğazı'nda iki Suudi petrol tankeri daha hedef alındı. Saldırıya uğrayan tankerlerden biri Suudi nakliye şirketi Bahri'ye aitti ve olayda iki denizci hayatını kaybetti.

Bloomberg'e göre saldırıların sürmesi, Suudi petrolünü satın alan müşterilerde endişeye yol açtı. Bazı alıcılar, Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'deki limanlarını kullanma konusunda tereddüt ediyor. Bu durum Riyad'ı alternatif güzergâhlar aramaya itti. Artık tankerler, hedefe ulaşmak için Afrika kıtasının etrafından dolaşan çok daha uzun bir rotayı katlanmak zorunda kalıyor.

Bu rota değişikliği, seyahat mesafesine binlerce mil eklerken, küresel tedarik zincirinde de ek aksamalara yol açıyor. Bloomberg, bölgedeki yaklaşık altı aylık çatışmaların zaten baskı altında olan bu zincir üzerindeki etkiyi daha da derinleştirdiğini vurguluyor.

Savaşın başladığı Şubat sonu ve Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasının ardından Suudi Arabistan, petrol ihracatının önemli bir kısmını Kızıldeniz kıyılarına kaydırmıştı. Bu sayede Riyad, Basra Körfezi'ndeki terminallere bağımlı kalmadan ihracatına devam edebilmişti.

Bloomberg'in atıfta bulunduğu takip verilerine göre, Suudi Arabistan'ın batı kıyılarından yapılan petrol ihracatı ocak ayında günlük 770 bin varil civarındayken, haziran ayında yaklaşık 4,3 milyon varile fırladı.

Ancak bu yükseliş temmuzda tersine döndü. Ensarullah'ın Suudi deniz taşımacılığına yönelik abluka ilanının ardından batı kıyısından yapılan ihracat ağustosta günlük yaklaşık 2,25 milyon varile kadar düştü. Aynı dönemde Basra Körfezi üzerinden yapılan Suudi ihracatı da bu kaybı telafi edemedi; temmuzda günlük 800 bin varile yükselen bu miktar, ağustosta yeniden geriledi.

Suudi Arabistan ve küresel petrol piyasalarına darbe

Bloomberg, Suudi petrol ihracatındaki bu düşüşü Riyad ve küresel piyasalar için ciddi bir darbe olarak nitelendiriyor. Basra Körfezi kıyısındaki devasa Ras Tanura terminalinde yeniden yükleme faaliyetlerinin arttığına dair işaretler görülse de, uydu görüntüleri dört tankerin bu terminalde yükleme yaptığını gösteriyor.

Ras Tanura'dan ihracatın yeniden başlaması, Irak ve Kuveyt'in artan arzına ek olarak piyasaya yeni bir kaynak sunabilirdi. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri de petrol sevkiyatının bir kısmını Hürmüz Boğazı'ndan geçirebilmeyi başarmıştı.

Ancak bölgedeki gerilimin son günlerde yeniden tırmanması, petrol piyasasına ilişkin beklentileri yeniden şekillendirdi. Bloomberg'in aktardığına göre, ABD'nin İran'daki askeri hedeflere yönelik saldırıları ve ardından İran'ın ABD üslerinin bulunduğu bazı Arap ülkelerine yönelik misilleme atışları sonrasında Londra'da Brent ham petrolünün varil fiyatı, temmuz sonundan bu yana en yüksek seviye olan 95 doları aştı.

Petrol fiyatlarındaki bu artış, krizin enflasyonist etkilerine ve olası faiz artışlarına ilişkin endişeleri de beraberinde getirdi.

Bloomberg, ağustos ayı ihracat rakamlarının henüz kesinleşmediğini, gizli yük transferleri ve gemi arası aktarmaların tespit edilmesiyle ilerleyen dönemde güncellenebileceğini belirtti.