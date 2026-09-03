New York Times: İran savaşı ABD Donanması'nın ikmal hattını kesti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: The New York Times gazetesi, ABD Deniz Kuvvetleri'nin İran ile yaşanan savaş nedeniyle ciddi bir lojistik krizle karşı karşıya olduğunu duyurdu.

Gazetenin haberine göre, İran'ın saldırıları ABD Deniz Kuvvetleri'nin bölgedeki ikmal ve tedarik ağını fiilen felç etti. Bölgede konuşlu Amerikan savaş gemilerinin operasyonlarını sürdürebilmesi için muazzam miktarda erzak ve yakıta ihtiyaç duyduğu belirtiliyor. Bu kapsamda, her hafta 420 binden fazla sıcak yemek ve yaklaşık 8 milyon galon (yaklaşık 30 milyon litre) akaryakıt temin edilmesi gerekiyor.

Haberde ayrıca, İran saldırılarının Bahreyn'deki önemli bir ABD lojistik üssünü de kullanılamaz hale getirdiği vurgulandı. Füze ve insansız hava aracı tehditleri, bölgedeki diğer liman ve üslere erişimi ya çok zorlaştırdı ya da tamamen imkânsız kıldı.

The New York Times'ın aktardığına göre, yakın üsleri kullanamayan ABD Donanması, savaş gemilerini açık denizde ikmal etmek zorunda kalıyor. Bu ikmal işleminin ortalama her beş ya da altı günde bir tekrarlandığı ve yakıt, erzak ile diğer teçhizatın hareket halindeki gemilere aktarılmasının oldukça karmaşık ve yüksek risk içeren bir operasyon olduğu ifade ediliyor. Gazete, bu koşulların uzun vadede sürdürülebilir olmadığının altını çiziyor.

Yakın ikmal yollarının kesintiye uğraması halinde, ABD ikmal gemileri için iki alternatif güzergâh öne çıkıyor:

Singapur: Yaklaşık 3.700 mil (5.950 km) uzaklıkta olan bu rotada, gemilerin yoğun Malakka Boğazı'ndan geçmesi gerekiyor.

Diego Garcia: Hint Okyanusu'ndaki bu adaya ise mesafe yaklaşık 2.200 mil (3.540 km). Amerikan lojistik gemileri artık Umman Körfezi ve Arap Denizi'ndeki savaş gemilerine yakıt ve malzeme ulaştırabilmek için bu uzun mesafeli rotayı kullanmak zorunda kalıyor.

Haberde son olarak, İran saldırılarının yalnızca doğrudan gemi ve üs çatışmalarıyla sınırlı kalmadığı, ABD kuvvetlerinin bölgedeki tüm destek ve lojistik ağının derinden sarstığı değerlendirmesine yer verildi.