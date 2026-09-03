Trump'tan İran'a ara seçim taktiği: Savaşa 'mola' hazırlığı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump ve danışmanlarının, İran ile yaşanan savaşı sona erdirme ve gerilimi düşürme yönünde adımlar attığı iddia edildi.

Wall Street Journal gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre Trump, üst düzey yardımcılarıyla özel toplantılar gerçekleştiriyor ve bu görüşmelerde İran ile savaşın sona erdirilmesi fikrine destek verdiğini ifade ediyor.

Öte yandan Reuters haber ajansı, Trump'ın dört kıdemli danışmanının, 8 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesinde İran ile savaşın tırmanmasını engellemeye çalıştığını öne sürdü. Habere göre bu girişimin temel amacı, Cumhuriyetçilerin Senato ve Temsilciler Meclisi'ndeki kıl payı çoğunluğunu korumak. Reuters'e konuşan ve isimlerinin gizli kalmasını isteyen dört kaynak, Beyaz Saray yetkililerinin çatışmanın seçim gündemine tamamen hâkim olmasından endişe duyduğunu belirtti. Aynı kaynaklar, seçimlerin ardından askeri hamlelerin yeniden artırılabileceğini de sözlerine ekledi.

Kaynaklar ayrıca, ABD yönetiminin şu an önceliğinin Tahran üzerindeki ekonomik baskıyı artırmak olduğunu; böylece gelecekteki olası müzakerelerde daha güçlü bir el elde etmeyi hedeflediğini ifade etti. Son aylardaki askeri operasyonların bu hedefe ulaşmakta yetersiz kaldığı da vurgulandı.

Bu gelişmeler, Reuters'in Ağustos sonunda yaptığı bir ankete göre Amerikalıların yalnızca %31'inin İran ile savaşı desteklediği, yaklaşık %63'ünün ise karşı çıktığı bir ortamda yaşanıyor. Ankete göre bu memnuniyetsizliğin temel nedenlerinden biri, ABD'deki benzin fiyatlarındaki artış.

Kaynaklar, savaşa yönelik taktiksel duraklamanın bir başka sebebinin de ABD ordusuna hassas güdümlü mühimmat stoklarını yenilemesi için zaman kazandırmak olduğunu aktardı. Ancak "sabır ve bekleme" stratejisinin sahada uygulanmasının zorluklar barındırdığı, zira tarafların karşılıklı saldırılarını sürdürdüğü ifade ediliyor.

Bu arada Washington Post gazetesi de daha önceki bir haberinde, ABD Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarının Savunma Bakanı Pete Hegseth'e savaşın uzamasının diğer cephelerdeki askeri hazırlığı zayıflattığı konusunda uyarıda bulunduğunu duyurmuştu.