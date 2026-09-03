Irak Direnişi: Trump'ın sömürgeci hayalleri Irak'ta çökecek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Irak Nuceba Hareketi'nin Genel Sekreteri Ekrem el-Kaabi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak'a yönelik politikalarına ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

El-Kaabi, Trump'ın İran'da istediği sonuçları elde edemediğini ancak şimdi aynı hedefleri Irak'ta gerçekleştirmeyi umduğunu ifade ederek, bu düşüncenin büyük bir yanılgı olduğunu söyledi. Açıklamasında Trump'ı "profesyonel bir yalancı" olarak tanımlayan el-Kaabi, ABD Başkanı'nın medyatik zaferler peşinde koştuğunu ancak kendilerinin bu tür girişimlerin propaganda düzeyinde dahi başarıya ulaşmasına izin vermeyeceklerini kaydetti.

El-Kaabi ayrıca, Trump'ın Irak'a yönelik sömürgeci emellerinin asla hayata geçirilemeyeceğini kararlı bir dille vurguladı. Irak halkının ve direniş gruplarının bu tür müdahalelere karşı dik duruş sergileyeceğini belirten el-Kaabi, ABD'nin bölgedeki planlarının başarısızlığa mahkûm olduğunu sözlerine ekledi.