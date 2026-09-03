Hamas'tan Yemen'e teşekkür mesajı: Filistin'e desteğiniz tarihi bir sorumluluktur

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye, Yemen Dışişleri ve Gurbetçiler Bakan Yardımcısı Abdulvahid Ebu Ras'a hitaben kaleme aldığı mektupta, Yemen'in Filistin halkına yönelik desteğinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

El-Hayye mesajında, Yemen'in sergilediği tutumun iki ülke arasındaki kardeşlik ve tarihi bağların ne denli güçlü olduğunu ortaya koyduğunu belirterek, Filistin davasının Yemen halkının ve liderliğinin vicdanındaki güçlü yerine dikkat çekti.

Hamas lideri ayrıca Yemen'in Filistin direnişine yönelik sabit ve sarsılmaz politikalarından övgüyle bahsetti. Mesajının son bölümünde ise Filistin'e verdikleri destek nedeniyle hayatlarını kaybeden Yemenli şehitler için Allah'tan rahmet diledi; bu isimler arasında Sanaa hükümetinin eski Başbakanı Ahmed er-Rahvi ve diğer Yemenli bakanları da özellikle andı.

Haberde vurgulanan bir diğer önemli nokta ise Yemen'in, kendi halkının saldırı ve abluka altında olmasına rağmen, Gazze Şeridi'nde süren soykırım niteliğindeki saldırılara karşı Filistin direnişine verdiği desteği kararlılıkla sürdürmesi oldu.