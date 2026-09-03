Venezuela'da tarihin En büyük Enerji gasbı gerçekleşti: 25 yıllık anlaşma

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşması" olarak tanımladığı bir mutabakata imza atıldığını iddia etti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, anlaşmanın kendi talimatıyla, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savaş Bakanı Pete Hegseth ile Venezuela'nın geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in işbirliği ve özel şirketlerle ortaklıklar yoluyla hayata geçirildiğini belirtti.

Trump'ın açıklamasının ardından Dışişleri Bakanı Rubio, anlaşmayı "Amerikan ve Venezuela halkı için büyük bir zafer" olarak nitelendirdi. Rubio, bu mutabakatın Venezuela'ya yaklaşık 100 milyar dolarlık özel yatırım getireceğini, binlerce yeni iş imkânı yaratacağını ve Venezuela ekonomisinin yeniden inşası sürecine katkı sağlayacağını öne sürdü.

Venezuela'nın geçici lideri Delcy Rodriguez ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, bu girişimin Venezuela ile ABD arasındaki ilişkilerin güçlenmesinin bir sonucu olduğunu ve hidrokarbon sektörünün gelişimi için stratejik altyapıların onarımı ve yeniden inşasına yönelik önemli bir yatırım akışını kolaylaştıracağını ifade etti.

Rodriguez, anlaşmanın petrol üretiminde "önemli" bir artış sağlayacağını ve kanıtlanmış 65 milyar varil petrol kapasitesine sahip 17 stratejik sahanın geliştirilmesinde özel işletmecilerin yer alacağını duyurdu. Planın 100 milyar doları aşan bir yatırım öngördüğünü ve Venezuela hükümetine 209 milyar dolardan fazla vergi geliri sağlayacağını belirtti.

Rodriguez, bu yatırımların yalnızca sektörü canlandırmakla kalmayıp, ülkenin ekonomik büyümesine, bölgesel enerji güvenliğine ve uluslararası pazarlardaki dengeye de katkı sunacağını söyledi. Ayrıca, Trump'ın daha önce ima ettiğinin aksine anlaşmanın 100 yıl değil, 25 yıl süreyle geçerli olacağını netleştirdi.

Anlaşma, ABD'nin Venezuela'yı askeri olarak işgal etmesi ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırılmasının ardından yaklaşık dokuz ay sonra kamuoyuna duyuruldu.

Reuters: ABD, Çin ve Rusya'nın nüfuzunu kırmayı hedefliyor

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Trump yönetimi Venezuela'daki petrol sahalarının kontrolünü bir Amerikan şirketine devrederek Çin ve Rusya'nın ülkedeki nüfuzunu ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Bu hamle, Washington'un devasa petrol rezervlerine erişimini güvence altına alırken, büyük petrol şirketlerinde endişelere de yol açtı.

Reuters'in iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, Amerikan petrol şirketi North American Blue Energy Partners (NABEP), daha önce birkaç Çin firması ve bir Rus şirketinin kontrolündeki bazı Venezuela petrol sahalarının yönetimini devralacak.

Yetkililer, bu devrin Trump'ın Venezuela ile duyurduğu kapsamlı petrol üretim anlaşmasının bir parçası olduğunu ve söz konusu projelerin NABEP'e verilen 14 sözleşme arasında yer aldığını belirtti. Şirket daha önce Amerikalı petrol devi Harry Sargeant'ın mülkiyetindeydi ve şimdi Venezuelalı iş insanı Alexander Betancourt'un kontrolünde.

Reuters, Betancourt'un NABEP'te oynayacağı kilit role dikkat çekerek, bu yapının bazı büyük üreticilerde alarm zilleri çaldığını yazdı. Kaynaklara göre, planlanan yapı ve NABEP'in OPEC üyesi bu ülkede toplayabileceği devasa varlıklar, Amerikan petrol şirketlerinin Venezuela'da kendi hükümetlerini rakip olarak görebileceği endişesini doğurdu.

Trump'ın ayrıca ExxonMobil ve ConocoPhillips gibi büyük Amerikan petrol şirketlerini Venezuela'da yatırım yapmaya ve üretimi hızla artırmaya ikna etmeye çalıştığı ifade ediliyor.

Chevron ve diğer şirketler de masada

Reuters'e göre, Venezuela'daki en büyük ABD'li üretici konumundaki ve ülkeyi hiç terk etmeyen Chevron, İtalyan Eni, Hindistan'ın ONGC, Kolombiyalı GeoPark ve Amerikan GE Vernova bu hafta içinde Venezuela'da enerji projeleri için sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Chevron, geniş Orinoco Kuşağı'nda en az bir yeni bloku varlıklarına eklemeye çalışıyor ve aynı zamanda ağır petrol üretimi için seyreltici kaynağı olabilecek kuzey Monagas'ta bir bölge üzerinde müzakere yürütüyor.

Venezuela Meclisi anlaşmayı onayladı

Washington ile Karakas arasındaki bu petrol anlaşmasına ilişkin tartışmalar sürerken, iktidar partisinin kontrolündeki Venezuela Ulusal Meclisi, olağanüstü bir oylamayla anlaşmayı onayladı.

ABD Enerji Bakanı Karakas'ta

Ocak ayındaki işgalin ardından Venezuela'nın petrolünü yağmalamaya istekli olduğu belirtilen ABD yönetimi, anlaşmayı duyurduktan sonra Enerji Bakanı Chris Wright'ı Karakas'a gönderdi. Wright, varışında yaptığı açıklamada, "Açıklanacak çeşitli anlaşmalar, Venezuela'nın petrol üretiminin önümüzdeki yıllarda iki katından fazla artmasına yol açacaktır" dedi.

Wright, Çarşamba günü açıklanması beklenen anlaşmaların ayrıntılarına girmezken, Chevron yetkilileriyle görüşeceğini belirtti. Reuters'in bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre Chevron, Venezuela'daki operasyonlarını genişleteceğini duyurmaya hazırlanıyor.

Wright, anlaşmanın Chevron dışında başka Amerikan şirketlerini de çekip çekmeyeceği sorusuna ise Washington'un özel sektörün daha geniş katılımını beklediği yanıtını verdi.

Tarihsel arka plan: Millileştirmeden yağmaya

Venezuela, 1976'da petrol endüstrisini millileştirerek PDVSA devlet şirketinin kontrolüne vermişti. 2007'de dönemin Devlet Başkanı Hugo Chavez, kalan yabancı petrol projelerini millileştirmiş ve ConocoPhillips ile ExxonMobil gibi büyük Amerikan şirketlerini ülkeden çıkarmıştı.

Ancak ABD'nin 3 Ocak 2026'daki askeri müdahalesi ve Maduro'nun kaçırılmasının ardından, devasa petrol sahaları, altın rezervleri ve diğer doğal kaynaklar, Washington'un stratejik kaynak yağmalamasına sahne oluyor. Trump yönetimi, petrol ihracat rotalarına hükmederek ve elde edilen geliri yöneterek Venezuela'nın ulusal servetini adım adım ele geçirmekle eleştiriliyor.