İran Dışişleri'nden ABD saldırısına kınama: "Savaş suçu, 70'ten fazla kayıp"

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin 1 Eylül gecesi İran'ın dört eyaletine yönelik düzenlediği askerî saldırıyı en güçlü şekilde kınadı ve ülkenin bağımsızlık, ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü savunma kararlılığını yineledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'nin Huzistan, Sistan-Belucistan, Hürmüzgan ve Kirman eyaletlerindeki sivil yerleşim alanları ile telekomünikasyon altyapısını hedef aldığı belirtilerek, saldırılarda bazı vatandaşların hayatını kaybettiği ve yaralandığı, kamu ve özel mülkiyette hasar oluştuğu ifade edildi.

Açıklamada özellikle Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik ilçesindeki Kuhestak bölgesinde bir düğün törenine düzenlenen saldırıya dikkat çekilerek, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 70'ten fazla kişinin şehit olduğu veya yaralandığı kaydedildi. Bu saldırı, "uluslararası hukukun temel ilkelerinin açık ihlali" ve "vahşi savaş suçu" olarak nitelendirilirken, son bir buçuk yılda Minab ve Lamerd'de işlenen Amerikan-Siyonist suçlarını hatırlattığı vurgulandı.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin, ABD'nin askerî saldırılarına karşılık meşru müdafaa hakkı kapsamında, ABD'nin İran topraklarına yönelik saldırılarının çıkış noktası ve destek unsuru olarak kullanılan askerî üslerine "ezici darbeler" vurulacağı ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, bölge ülkelerine de seslenilerek, "Amerikalı saldırganların İran'a yönelik saldırgan eylemler hazırlamak ve gerçekleştirmek amacıyla kendi imkânlarını ve topraklarını kullanmalarını engelleyerek bölgedeki savaş ateşinin sürmesini ve yayılmasını önlemeye" çağrıldı.

Açıklamada ayrıca, tüm devletlerin uluslararası insancıl hukukun ağır ihlallerinden sorumlu failleri ve bu ihlallerin gerçekleşmesi yönünde emir verenleri adalet önüne çıkarma, yargılama ve cezalandırma yükümlülüğü hatırlatıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler, Güvenlik Konseyi ve Genel Sekreter'in, BM Şartı doğrultusunda görev ve sorumluluklarını yerine getirme yükümlülüğünü bir kez daha hatırlattı. Açıklamada, BM Şartı'nın temel ilke ve kurallarının, özellikle 2. maddenin 4. fıkrasının, Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden biri tarafından ısrarla ihlal edilmesi karşısında BM organlarının sergilediği sessizlik ve eylemsizliğin, örgütün uluslararası itibarını ve güvenilirliğini zedeleyeceği, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehdidi ise büyüteceği uyarısında bulunuldu.