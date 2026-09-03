ABD'li senatörden Siyonist İsrail itirafı: Suç ortaklığına son verin

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'ne yönelik planları hakkında İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz tarafından yapılan son açıklamalar, ABD siyasetinin merkezinde benzeri görülmemiş bir tartışmanın fitilini ateşledi. Katz’ın, Filistinlilerin Gazze topraklarından zorla çıkarılmasına yönelik hazırlanan tartışmalı taslağın masadan kalkmadığını, ABD Başkanı Donald Trump tarafından yalnızca geçici olarak "dondurulduğunu" ifade etmesi, kapalı kapılar ardında yürütülen gizemli planları gün yüzüne çıkardı.

Sürgün planının hala yürürlükte olduğunu gösteren bu resmi itiraf, Kongre kanadında çok sert bir diplomatik kırılmaya yol açtı. İttifak politikalarının perde arkasına ışık tutan gelişme, Washington-Tel Aviv hattında bugüne dek kurulan dengeleri doğrudan sarstı.

Senatör Van Hollen'dan çok sert çıkış: 'Hedefi bizzat doğruladılar'

İsrail kanadından gelen itiraf niteliğindeki açıklamalara en sert tepkiyi ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nin etkili isimlerinden Demokrat Senatör Chris Van Hollen gösterdi. Sosyal medya platformu X üzerinden kamuoyuna seslenen Van Hollen, İsrail yönetiminin gizli ajandasını bizzat itiraf ettiğini vurguladı.