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Zaharova: Batı, Putin’in Kiev’in tehditlerine verdiği tepkiyi görmezden gelmemeli

3 Eylül 2026 - 19:17
News ID: 1861097
Zaharova: Batı, Putin’in Kiev’in tehditlerine verdiği tepkiyi görmezden gelmemeli

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna yönetimini finanse eden Batılı ülkelerin, Rusya lideri Putin’in Doğu Ekonomi Forumu’nda yaptığı açıklamaları dikkatle değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in sivil havacılığa yönelik tehditlere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in verdiği tepkiye dikkat çekti.

Zelenskiy’in doğrudan sivil altyapıları hedef alan kontrolsüz tehditlerin dış politika açısından en kritik konulardan biri olduğunu kaydeden Zaharova, şunu dedi:

“Herkesin, Vladimir Putin’den bir açıklama beklediği açıktı ve bu yanıt gecikmedi. Kiev’deki bu anlayışı finanse eden ve destekleyen çevrelerin verilen mesajı net bir şekilde aldığını düşünüyorum.”

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