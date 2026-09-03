Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in sivil havacılığa yönelik tehditlere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in verdiği tepkiye dikkat çekti.

Zelenskiy’in doğrudan sivil altyapıları hedef alan kontrolsüz tehditlerin dış politika açısından en kritik konulardan biri olduğunu kaydeden Zaharova, şunu dedi:

“Herkesin, Vladimir Putin’den bir açıklama beklediği açıktı ve bu yanıt gecikmedi. Kiev’deki bu anlayışı finanse eden ve destekleyen çevrelerin verilen mesajı net bir şekilde aldığını düşünüyorum.”