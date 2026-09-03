Siyonist İsrail, Lübnan'da ateşkes ihlallerini sürdürüyor, hükümet "normalleşme" diyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Katil İsrail, Lübnan'ın güneyinde ateşkes ihlallerine devam ederek çok sayıda yerleşim birimini hava ve topçu saldırılarıyla hedef aldı.
El-Menar televizyonunun aktardığı habere göre, İsrail ordusu bugün (Perşembe) öğle saatlerinde güney Lübnan'daki Kefr Tibnit yerleşim birimini bombaladı.
Yerel medya, İsrail'in Sur ilçesine bağlı el-Mansuri yerleşim birimine topçu saldırısı düzenlediğini duyurdu. Aynı kaynaklar, güney Lübnan'daki el-Kantara yerleşim biriminin bombalandığı anlara ilişkin görüntüler de yayımladı.
Bazı kaynaklar, İsrail askerlerinin Kefr Şuba belediye meclisi üyelerinden birini gözaltına aldığını bildirdi.
Öte yandan, Lübnan güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Lübnan ordusu, İsrail askerleri tarafından gözaltında tutulan bir Lübnan vatandaşını Kızılhaç aracılığıyla teslim aldı.
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