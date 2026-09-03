Siyonist İsrail, Lübnan'da ateşkes ihlallerini sürdürüyor, hükümet "normalleşme" diyor

News ID: 1861099

İşgalci İsrail, Lübnan'ın güneyinde ateşkes ihlallerine devam ederek Kefr Tibnit, el-Mansuri ve el-Kantara yerleşim birimlerine hava ve topçu saldırıları düzenledi. El-Menar'ın haberine göre, İsrail askerleri ayrıca Kefr Şuba belediye meclisi üyelerinden birini gözaltına aldı. Lübnan ordusu ise Kızılhaç aracılığıyla İsrail gözetimindeki bir Lübnan vatandaşını teslim aldı.