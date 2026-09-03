Devrim Muhafızları Komutanı Vahidi: Şehitlerin kanı hesapsız kalmayacak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tuğgeneral Ahmed Vahidi, ABD'nin Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhestak bölgesinde bir düğün törenine düzenlediği saldırıya ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Vahidi mesajında, saldırıyı "terörist ve insanlık dışı" olarak nitelendirerek, ABD'nin "çirkin ve şeytani yüzünün" bir kez daha ortaya çıktığını belirtti. "Bu korkunç suç, düşmanın İran halkına olan derin kinini ve bu toprakların direnişi karşısındaki çaresizliğini gösteriyor" ifadesini kullandı.

IRGC Komutanı, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilerken, "Şehitlerin temiz kanı asla hesapsız kalmayacak, bu korkunç suçun failleri ve emir verenleri mutlaka yakalanacaktır" dedi.

Vahidi, IRGC ve diğer silahlı kuvvetlerin, "İran'ın şehitlerinin kanının koruyucusu" olduğunu ve ülkenin güvenliğini sağlama konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Mesajında, saldırıda hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet dileyen Vahidi, "Bu şehitlerin anısı, İran milletinin tarihsel hafızasında sonsuza dek yaşayacaktır" ifadesine yer verdi.