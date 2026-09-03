İran Ordusu'ndan Kuveyt ve BAE'deki ABD üslerine misilleme

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Ordusu, "31. Safak Operasyonu" kapsamında, Kuveyt'teki Ahmed el-Cabir Hava Üssü ile BAE'deki El-Menhad Hava Üssü'nde konuşlu ABD güçlerine yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Mehr Haber Ajansı'nın Ordu Sözcülüğü'ne dayandırdığı habere göre, saldırılar sabah saatlerinde gerçekleştirildi.

Açıklamada, Kuveyt'teki Ahmed el-Cabir Üssü'nde uydu iletişim sistemleri, ekipman depoları ve savaş uçağı hangarlarının hedef alındığı, bu tesislerde hasar oluştuğu belirtildi.

BAE'deki El-Menhad Üssü'nde ise personel konuşlanma alanları ve radar sistemlerinin vurulduğu ifade edildi.

İran Ordusu açıklamasında, Ahmed el-Cabir Üssü'nün ABD'nin "Batı Asya'daki lojistik ve destek operasyonlarında kilit rol" oynadığı ve hava operasyonları ile gözetleme faaliyetlerinde önemli bir merkez olduğu vurgulandı. El-Menhad Üssü'nün ise yabancı güçlerin "önemli hava ikmal ve nakliye merkezlerinden biri" olduğu kaydedildi.

Ordu Sözcülüğü, saldırıların "masum halkın kanının intikamı" olduğunu belirterek, "ABD ordusunun her türlü saldırısına karşı yanıtımız sert ve yıkıcı olacaktır. Bu yanıtlar, nihai zafere ve saldırganların cezalandırılmasına kadar devam edecektir" ifadelerini kullandı.