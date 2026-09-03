Yemen'den Suudi Arabistan desteki militanların kamplarına misilleme operasyonu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen, Suudi Arabistan destekli milislerin Taiz vilayetindeki El-Moha Limanı'nda bulunan mevzilerine yönelik balistik füze saldırısı düzenledi.

Mehr Haber Ajansı'nın Arap basınına dayandırdığı habere göre, saldırı, Ensarullah'ın Suudi Arabistan'a karşı yürüttüğü "ablukaya karşı abluka, tırmanışa karşı tırmanış" operasyonları kapsamında gerçekleştirildi.

Aden'deki Suudi destekli hükümete yakın kaynaklar, saldırının sabah saatlerinde İb vilayetindeki Cebel Beden bölgesinden yapıldığını bildirdi. Bazı kaynaklar saldırıda 14 balistik füze kullanıldığını iddia ederken, diğer kaynaklar bu sayının 5 olduğunu öne sürdü.

Ensarullah hareketinden konuya ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

Operasyonların, bir aydan uzun süredir devam ettiği ve bu süreçte Suudi destekli milislere ait çok sayıda stratejik mevkinin imha edildiği, çok sayıda milisin öldürüldüğü ve ekipmanlarının tahrip edildiği belirtiliyor.