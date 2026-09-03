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Hürmüz'den sadece 6 gemi geçti: Trump'ın iddiaları boşa çıktı

3 Eylül 2026 - 19:26
News ID: 1861104
Hürmüz'den sadece 6 gemi geçti: Trump'ın iddiaları boşa çıktı

Hürmüz Boğazı'ndaki gemi navigasyon verilerine göre, son 24 saatte yalnızca 6 yük gemisi boğazdan geçiş yaptı. Bu rakam, ABD Başkanı Donald Trump'ın "çok iyi sonuçlar alıyoruz" ve "Hürmüz üzerinde kontrolümüz var" iddialarının aksine, boğazdaki ticari trafiğin ciddi şekilde azaldığını gösteriyor. Trump daha önce de İran'a yönelik yeni askerî operasyonların uzun sürmeyeceğini söylemişti.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hürmüz Boğazı'ndaki gemi navigasyon verileri, bölgedeki ticari trafiğin ciddi şekilde azaldığını ortaya koydu.

Mehr Haber Ajansı'nın El-Mayadin'e dayandırdığı habere göre, Kepler şirketinin verilerine göre son 24 saatte boğazdan yalnızca 6 yük gemisi geçiş yaptı. Bu gemiler arasında iki dev sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tankeri bulunuyor.

Bu veriler, ABD Başkanı Donald Trump'ın boğazla ilgili iddialarıyla çelişiyor. Trump daha önce, "İran ile çok iyi sonuçlar alıyoruz" ve "Hürmüz Boğazı üzerinde kontrol sahibiyiz" açıklamalarında bulunmuştu.

Trump ayrıca, İran'a yönelik yeni askerî operasyonların "uzun sürmeyeceğini" de iddia etmişti.

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