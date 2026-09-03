Hürmüz'den sadece 6 gemi geçti: Trump'ın iddiaları boşa çıktı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hürmüz Boğazı'ndaki gemi navigasyon verileri, bölgedeki ticari trafiğin ciddi şekilde azaldığını ortaya koydu.

Mehr Haber Ajansı'nın El-Mayadin'e dayandırdığı habere göre, Kepler şirketinin verilerine göre son 24 saatte boğazdan yalnızca 6 yük gemisi geçiş yaptı. Bu gemiler arasında iki dev sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tankeri bulunuyor.

Bu veriler, ABD Başkanı Donald Trump'ın boğazla ilgili iddialarıyla çelişiyor. Trump daha önce, "İran ile çok iyi sonuçlar alıyoruz" ve "Hürmüz Boğazı üzerinde kontrol sahibiyiz" açıklamalarında bulunmuştu.

Trump ayrıca, İran'a yönelik yeni askerî operasyonların "uzun sürmeyeceğini" de iddia etmişti.