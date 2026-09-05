Nijer Hükümetinden Sert Açıklama: Niamey Saldırısı Fransa Destekli Suç Şebekesinin İşidir

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Nijer yönetimi tarafından yapılan resmi açıklamada, ülkenin egemenliğini ve devlet otoritesini doğrudan hedef alan, başkentin en stratejik noktalarını vuran saldırının münferit bir eylem değil, planlı bir operasyon olduğu vurgulandı. Niamey’deki havaalanı ve cumhurbaşkanlığı kompleksine düzenlenen bu saldırının, Nijer’in iç istikrarını bozmak ve hükümetin kontrol mekanizmalarını zayıflatmak amacıyla kurgulandığı belirtildi. Hükümet yetkilileri, yürütülen soruşturmalar ve elde edilen istihbarat verileri ışığında, saldırının kışkırtılmasında ve lojistik olarak desteklenmesinde Fransa’nın liderlik ettiği, uluslararası düzeyde bağlantıları bulunan geniş bir suç ortakları ağının parmağı olduğunu açıkça ilan etti.

Yapılan değerlendirmelerde, söz konusu suç şebekesinin bölgedeki jeopolitik dengeleri değiştirmek ve Nijer’in bağımsız hareket alanını kısıtlamak amacıyla hareket ettiği ifade edildi. Bu sert suçlama, Nijer ile Fransa arasındaki mevcut diplomatik gerilimi çok daha kritik bir eşiğe taşırken, bölgedeki güvenlik mimarisinin de ciddi bir tehdit altında olduğunu gösteriyor. Hükümet, saldırının sorumlularını tespit etmek ve bu şebekenin devlet kurumlarıyla olan tüm karanlık bağlantılarını deşifre etmek için tüm imkanlarını seferber ettiğini bildirdi. Nijer makamları, uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunarak, ülkenin egemenliğine yönelik bu tür organize saldırı girişimlerine karşı kararlı bir duruş sergileyeceklerini ve devlet güvenliğini korumak adına her türlü önlemi alacaklarını yineledi.