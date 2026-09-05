Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa’nın önde gelen diplomatik isimlerinden Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot’un Rusya hakkındaki güncel açıklamalarını “yanlış” olarak nitelendirerek sert bir karşılık verdi. Zaharova’nın bu çıkışı, Batı ile Rusya arasındaki diplomatik ve siyasi gerilimlerin mevcut durumunu yansıtıyor.

Fransız Bakan Barrot’un Cumartesi günü yaptığı ve Rusya tarafından “yanlış” olarak değerlendirilen açıklamalarının tam içeriği henüz kamuoyuyla paylaşılmazken, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın bu konudaki tavrı net bir şekilde ortaya konmuş oldu. Mariya Zaharova, daha önceki açıklamalarında da sıklıkla Batılı ülkelerin Rusya politikalarına ve söylemlerine karşı keskin ve savunmacı bir tutum sergilemesiyle biliniyor. Bu tür karşılıklı diplomatik açıklamalar, uluslararası ilişkilerdeki hassasiyetleri ve mevcut jeopolitik durumu gözler önüne seriyor.