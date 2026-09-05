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Luhansk’ta Ukrayna Saldırıları: Beş Sivil Öldü, Beş Sivil Yaralandı

5 Eylül 2026 - 17:17
News ID: 1861759
Luhansk’ta Ukrayna Saldırıları: Beş Sivil Öldü, Beş Sivil Yaralandı

Luhansk Halk Cumhuriyeti Başkanı Leonid Pasechnik, Ukrayna güçlerinin son 24 saat içinde dokuz belediyede araçları, konutları ve sivil altyapıyı hedef aldığını, saldırılarda beş sivilin hayatını kaybettiğini ve beş sivilin de yaralandığını açıkladı. Bu bilgiler, bölgedeki gerginlik seyrinin sürdüğüne işaret ediyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Luhansk Halk Cumhuriyeti Başkanı Leonid Pasechnik, Ukrayna güçlerinin bölgedeki sivil yerleşimlere yönelik saldırılarının sürdüğünü duyurdu. Pasechnik’in açıklamasına göre, son 24 saat içinde toplam dokuz belediyede araçlar, konutlar ve sivil altyapı tesisleri hedef alındı. Bu saldırılar neticesinde beş sivil vatandaş yaşamını yitirirken, beş sivil de yaralandı.

Ukrayna güçlerinin bölgede sivil yerleşim noktalarını hedef aldığı yönündeki bu iddiaların tam olarak doğrulanması için bağımsız kaynaklardan teyit bekleniyor. Geçtiğimiz aylarda da benzer saldırı raporları Luhansk Halk Cumhuriyeti yetkilileri tarafından düzenli olarak kamuoyuna duyuruluyor her ne kadar bu bilgiler uluslararası kuruluşlarca bağımsız olarak teyit edilmemiş olsa da, bölgede süren çatışma koşullarında her iki tarafın da sivil kayıplar yaşandığı bilinmektedir.

Bölgedeki durum, uluslararası toplumun ve insani yardım kuruluşlarının dikkatle takip ettiği konular arasında yer almaya devam ediyor. Pasechnik’in yaptığı açıklama, çatışma bölünlerindeki sivil halkın içinde bulunduğu riskli koşullara yeniden dikkat çekiyor.

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