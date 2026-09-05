Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, çatışmaların yoğunlaştığı Donetsk Halk Cumhuriyeti bölgesinde stratejik bir ilerleme kaydedildiği belirtildi. Bakanlık, Kortovka kasabasının Rus kuvvetlerinin kontrolüne geçtiğini bildirdi.

Operasyonel faaliyetlerin sadece bölge hakimiyetiyle sınırlı kalmadığını vurgulayan savunma bakanlığı, Ukrayna’nın farklı cephelerinde eş zamanlı operasyonların sürdüğünü ifade etti. Yapılan açıklamalara göre, bu operasyonlar neticesinde çok sayıda Ukraynalı asker, askeri araç ve kritik askeri teçhizatın imha edildiği veya etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Kortovka kasabasının kontrolünün ele geçirilmesi, bölgedeki lojistik ve stratejik hatlar açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Rusya tarafının bu açıklamaları, sahadaki askeri hareketliliğin ve baskının arttığına dair bir sinyal olarak yorumlanırken, Ukrayna cephesinden konuyla ilgili henüz resmi bir karşı açıklama gelmiş değil.