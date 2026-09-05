Zaporijya Nükleer Santrali Çevresinde Kritik Ateşkes: Dış Hat Onarımları Başlıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Avrupa’nın en büyük nükleer tesisi konumundaki Zaporijya Nükleer Santrali’nde güvenlik risklerini azaltmaya yönelik kritik bir adım atıldı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından yapılan açıklamada, çatışma hattında yer alan santralin şebeke güvenliğini doğrudan etkileyen dış enerji iletim hatlarının tamiri için tarafların geçici ve yerel bir ateşkes üzerinde uzlaştığı bildirildi.

Santralin reaktör soğutma sistemleri ile temel güvenlik mekanizmalarının kesintisiz çalışması, harici güç kaynaklarının sürekliliğine doğrudan bağlı bulunuyor. Çatışmalar nedeniyle son dönemde defalarca ana iletim hatlarından kopan tesis, acil durum dizel jeneratörlerine bağımlı hale gelerek ciddi bir nükleer kaza riskiyle karşı karşıya kalmıştı.

Yürürlüğe giren yerel ateşkes sayesinde teknik ekipler, çatışma bölgesinde hasar gören yüksek gerilim hatlarına doğrudan erişim sağlayarak kapsamlı onarım faaliyetlerine başladı. Sahada görev yapan UAEA gözlemcileri, onarım sürecinin teknik takibini ve güvenlik koridorunun işleyişini yerinde denetlemeyi sürdürüyor. Ajans, santral çevresindeki askeri hareketliliğin tamamen durdurulması ve kalıcı bir güvenlik bölgesinin tesisi yönündeki çağrısını da yineledi.