Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Rusya’nın önde gelen diplomatlarından Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’nin Ukrayna’daki krize yönelik izlediği politikalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ryabkov, Washington yönetiminin çatışmaya kalıcı bir çözüm bulma çabalarında, bölgedeki mevcut durumu ve jeopolitik gerçekleri dikkate almasının elzem olduğunu belirtti. Moskova’ya yapılması planlanan ABD’li yetkililerin ziyaretinin, sürece ilişkin müzakereler açısından bir dönüm noktası olabileceğini ifade eden Ryabkov, bu temasların ardından Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yönelik ziyaretlerin de programlandığını sözlerine ekledi.

Bu ziyaretlerin, iki ülke arasındaki diplomatik kanalların açık tutulması ve gerilimin azaltılması potansiyeli taşıdığı yorumları yapılırken, Rusya’nın sahadaki gerçeklik vurgusu, ABD’nin Ukrayna’ya yönelik askeri ve mali yardımları çerçevesinde süregelen politikalarına bir gönderme olarak değerlendiriliyor. Ryabkov’un açıklamaları, Moskova’nın müzakere masasında elini güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak görülürken, ABD’nin bu çağrıya nasıl bir yanıt vereceği merak konusu. Görüşmelerin içeriği ve sonuçları, Ukrayna’daki savaşın seyrini doğrudan etkileyebilecek nitelikte.