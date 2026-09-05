ABD’de Akaryakıt Krizi Kapıda: Dizel Fiyatlarındaki Dev Artış Enflasyonu Tetikliyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi, enerji maliyetlerindeki keskin yükselişin etkisiyle yeni bir enflasyonist baskıyla karşı karşıya. Savaşın başlangıcından bu yana dizel yakıt fiyatlarında yaşanan %55’i aşan artış, yakıtın galon fiyatını 5,85 dolar seviyesine taşıyarak piyasalarda endişeleri artırdı.

Dizel yakıt, sadece bireysel ulaşımda değil, aynı zamanda küresel tedarik zincirinin omurgasını oluşturan ağır vasıta taşımacılığı ve endüstriyel üretim süreçlerinde en kritik girdi kalemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Uzmanlar, dizel fiyatlarındaki bu dramatik yükselişin “maliyet itişli enflasyon” (cost-push inflation) mekanizmasını harekete geçirme riskine dikkat çekiyor.

Özellikle lojistik maliyetlerindeki artışın, gıdadan tüketim mallarına kadar geniş bir yelpazede ürün fiyatlarına yansıması bekleniyor. Taşımacılık sektöründe artan yakıt giderlerinin şirketler tarafından nihai tüketiciye aktarılması, halihazırda yüksek seyreden enflasyon verilerini daha da yukarı çekebilir. Sanayi kuruluşları ise üretim maliyetlerindeki bu öngörülemez artışın, yatırım kararlarını ve büyüme oranlarını olumsuz etkilemesinden endişe duyuyor.

Ekonomistler, Federal Rezerv’in (Fed) enflasyonla mücadele stratejilerinde, enerji piyasalarındaki bu yeni dalgalanmanın belirleyici bir rol oynayabileceğini belirtiyor.